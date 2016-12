- Fleischer's si vegløysing byr på utfordringar

Fleischer's hotell sitt forslag til ny alternativ vegløysing i vestre ende av Trafikknutepunktet på Voss, byr Vegvesenet på utfordringar, og kanskje kan dei ikkje tilrå løysinga.

Det seier seksjonsleiar for Vegvesenet Voss og Hardanger, Lars Øyre.

I Hordaland tysdag, viste hotelldirektør Erik Tønjum Fleischer til teikningar over ei vegløysing i vestre ende av den nye Trafikknutepunktet som vert bygt ved Stasjonshaugen på Voss. Han viste også til at det er semje mellom hotellet og Vegvesenet om at dette er ei teknisk løysing alle partar kan gå god for, men at dei framleis ikkje har kome fram til kven som skal ta rekninga, eller korleis ho skal delast.

TRENG BETRE LØYSING: Erik TønjumFleischer er klar på at hotellet treng ei utviding møt sør, og at ei omlegging av E16 må verta ein del av dette.

- Må drøfta meir

Fullt så enkelt er det ikkje. Lars Øyre fortel at det har vore fleire møte mellom Vegvesenet og Fleischer's hotell, og at partane har vore samde om ei skisse på eit tidlegare tidspunkt.

- Me vart då samde om ei løysing me kunne gå vidare med, for å søkja kommunen om dispensasjon frå gjeldande reguleringsplan. Men så har det kome fleire skisser på bordet etter dette, og skissa som vart presentert i Hordaland tysdag, har ikkje Vegvesenet svart på skriftleg enno. Det vil gå ut eit svarbrev denne veka. Me har svart munnleg, og då har me sagt at denne løysinga byr på fleire utfordringar mellom anna i høve til tryggleiken til dei mjuke trafikantane, og at me må drøfta meir kring korleis, og om ho i det heile kan verta tilrådd som løysing, fortel Øyre.

Avviser spleiseløysing

- Når det gjeld finansieringsbiten, så er det slik at ingen summar er klare enno. Me har våre rammer å styra prosjektet innanfor, og dette er rammer me ikkje kan gå ut over. Me har sagt at me vil samarbeida for å finna ei tilpassa og god løysing i høve til hotellet. Men det har heile tida vore eit klart vilkår frå vår side at hotellet sjølv må dekkja differansen mellom den opphavlege planen og den nye planen som me eventuelt kjem fram til. Kor stor denne meirkostnaden vil verta, er jo heller ikkje klart no, i og med at me enno ikkje er heilt i mål i høve til å vita kva me faktisk skal byggja, seier Øyre.

- Mange rundar

Fleischer's stadfestar at det har vore mange utkast på bordet.

- Slik det ofte er når interessene til mange partar vert påverka. Fleischer's har etter beste evne freista tilpassa sine planar etter dei tilbakemeldingane som fortløpande har kome frå SVV. Tidspresset er stort og har vore det lenge. Det har vore mange rundar med teikningar, der siste utkast imøtekjem dei utfordringane som går fram av tidlegare teikning, skriv Erik Tønjum Fleischer i ein e-post til Hordaland onsdag.

- I prinsippet lik

- Teikninga som vart presentert i avisa Hordaland tysdag var siste utkast frå Fleischer's. Denne er i prinsippet lik den planen Øyre refererer til, men med nokre justeringar for å kutta kostnader. Siktemålet med dette er å gjera det meir sannsynleg å koma i mål med ein avtale. Teikninga vart presentert for Vegvesenet i midten av november, altså for fem veker sidan. Vegvesenet har også vore tydelege på at me snarast råd må verta samde om ei teknisk løysing, svarar Tønjum Fleischer.

- Fleischer's stadfestar Øyre sitt utsegn om at Statens vegvesen har gjeve beskjed om at Fleischer's må betala differansen mellom opphavleg plan og den tilpassa planen. Vedlagde teikning frå 12. juni 2015 er den opphavlege planen som ligg til grunn for teikningar og overslag som er gjort. Her er Evangervegen flytta cirka fem meter sørover mot kulturhuset og bensinstasjonen. Vegen skal utformast som gate og innehalda grøntstruktur, køyrebane, tosidig fortau og sykkelfelt, skriv hotelldirektøren på Fleischer's.