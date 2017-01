- Å byggja kraftverk i Raundalselva er ein dårleg idé, sjølv om ein berre ser reint økonomisk på prosjektet, meiner Kåre Flatlandsmo.

- Med kraftpris på ca 20 øre pr kilowattime som i dag, vil prosjektet i beste fall gå ut i null. Fell prisen til ca 15 øre, slik mange trur, er prosjektet direkte ulønsamt, seier Flatlandsmo, som er styreleiar i Voss Naturvernlag.

VARIG VERN: - Dersom me opphevar vernet, kan det brått koma ein stor dam i Raundalen, fryktar Kåre Flatlandsmo. Foto: Rolf Tepstad

Verdiar i naturen

- Og om ein i tillegg plussar på dei store naturverdiane som vil gå tapt, kjem reknestykket kraftig ut på minussida. Dette kan òg dokumenterast, seier Flatlandsmo til Hordaland. På vegner av Voss Naturverlag har han akkurat fått ferdig rapporten «Verdisetjing av naturgode i Vossovassdraget», som samstundes er laget sitt høyringsinnspel i flaumsaka.

«Ein samfunnsøkonomisk analyse» er undertittelen, og rapporten vart formelt overlevert ordføraren under kommunestyret sitt høyringsmøte sist veke.

- Eg trur det er fyrste gong Naturvernforbundet lagar ein rapport som dette, seier pensjonist Flatlandsmo, som sjølv har ført dokumentet i pennen.

- Hovudkonklusjonen er at naturverdiane i vassdraget er så store at dei med god margin overstig det som måtte koma av inntekter frå ein eventuell kraftproduksjon. Eg har då summert verdiskapinga frå naturbaserte føretak som nyttar Raundalselva og verdien av urørt natur i Raundalen generelt, kan Flatlandsmo fortelja.

Stor betalingsvilje

- Men korleis kan urørt natur i heile tatt verdisetjast?

- Ei problematisk utfordring, heilt klart. Men her er me så heldige å ha ei landsomfattande måling på saka frå 2002, då planane om kraftutbygging i Rasdalen og fleire andre lokale elvar kom opp. I den samanheng vart 320 personar frå nærområdet intervjua, mellom anna for å svara på kor mykje pengar dei årleg var villige til å betala for at elvane vart sparte for utbygging. Dei andre lokale elvane som var med i målinga var Geitåni, Skårdalselva og Fossegjelet, alle liggjande i Voss og Vaksdal kommunar, og med eit samla kraftpotensial på 42,5 GWh. I tillegg var eit titals andre elvar og vassdrag kringom i Noreg med i målinga.

- Ut frå svara i 2002, vart betalingsviljen her lokalt summert til 3,5 mill kr pr år. Fordelt på 42,5 GWh, fekk me dermed ein betalingsvilje på 8-9 øre pr produsert kilowattime, omrekna til 2015-nivå. Dersom me gongar dette opp med ein tenkt årsproduksjon på 500 GWh i Raundalselva, kjem reknestykket ut med ein betalingsvilje på 40-45 mill kr årleg tilbake til lokalsamfunnet for denne elva åleine. I tillegg veit me at Ekstremsportsveko og Voss Active har ei årleg omsetning på 30-35 mill kr, og at Raundalselva er avgjerande viktig i deira konsept. Med ringverknader, genererer desse to verksemdene åleine minst 40-45 mill kr årleg tilbake til samfunnet, påpeikar Flatlandsmo.

Negativ lønsemd

- Om me då tenkjer oss ein årleg kraftproduksjon på 500 GWh frå Raundalselva, og ein framtidig kraftpris på 15 øre pr kilowattime, vil verdiskapinga frå anlegget stogga på 75 millionar årlege kroner. Dette er minst ti millionar mindre enn verdien elva årleg har, berre ved å liggja som ho ligg, seier Flatlandsmo.

- Og då er enno ikkje laksen teken med i rekneskapen. Dersom me får bygt stamma av villaks opp att til nivået me hadde på 80-talet, vil laksen åleine kunna generera ei årleg verdiskaping på 20 til 40 millionar. Dermed vil lønsemda av ei urørt Raundalselv endå langt større!

Flatlandsmo vil likevel vera varsam med å påstå at BKK-løysinga med elvekraftverk øydelegg for villaksen, utan at dette er nærare utgreidd. I den samanheng er han langt meir skeptisk til Bjørkekraft si løysing, som permanent fører elvevatn bort frå vassdraget.

Ueigna for kraftverk

Reint generelt meiner Kåre Flatlandsmo likevel at Raundalselva er svært lite eigna for den type kraftverk som no vert føreslegne.

- Halve året er det knapt større vassføring enn det som lyt koma som krav til minstevassføring. Den andre halvparten, frå snøsmeltinga startar i mai til snøen legg seg att, er ho i stor grad ei flaumelv. Dermed vil store vassmengder uansett passera inntaket. Eg trur difor det er heilt urealistisk å nå dei 500 GWh reknestykka med kraftutbygging er baserte på, seier Flatlandsmo.

- Men dermed fryktar eg òg at eit oppheva elvevern kan vera fyrste steget mot ein prosess med stor dam i Raundalen, og utbygging i pakt med det som vart planlagt på 80-talet. Frå ein kraftutbyggjar sin synsstad ville eit slikt prosjekt opplagt vore beste løysinga, med magasinering av vatn i flaumperiodar. Difor ser eg dette for meg som eit svært aktuelt trinn 2, om ein fyrst fjernar elvevernet og opnar for kraftutbygging, seier Flatlandsmo.

Tvilar på 40 prosent

- Kva er då naturvernlaget sitt alternativ til flaumsikring?

- Me meiner løysinga ligg i flaumtunell ut frå Vangsvatnet, kombinert med nedtapping i dagane før flaum vert varsla. Om tunellen skal gå til Seimsvatnet eller Evangervatnet får NVE sine fagfolk vurdera. I tillegg trengst det tunell ut frå Evangervatnet. Men også dette får me ta når fagfolka har konkludert.

- Men trur du og naturvernlaget dette er tilstrekkjelege tiltak, om det verkeleg vert 40 prosent auke i nedbøren det neste hundre året?

- Me synest 40 prosent er eit svært høgt tal, og saknar truverdig dokumentasjon på talet. For: i så fall må temperaturen stiga med heile fire grader i perioden. Men skulle dét skje, vil òg skoggrensa heva seg tilsvarande, og då vil skogen truleg kunna absorbera mykje av auken. Kombinasjonen flaumtunell og tidleg uttapping vil difor kunna hindra den utgravinga som no vert frykta mellom Langebrua, Haugamoen og Tvildemoen, ved at elva då møter Vangsvatnet på eit lågare nivå. Seier Flatlandsmo, som no ynskjer seg meir fakta på bordet i debatten om Raundalselva si framtid.