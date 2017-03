- Me som køyrer på E16 er vane med å gjera det med livet som innsats

- Forventar de, gode politkarar, at veljarar vestpå har tillit til dykk?

Samferdselsministeren i sept. 2016: Vi er i gang med E16 Arna-Voss. Nå lages byggtegninger, veien må bli bedre. Vi kan ikke vente til etter 2023 med å komme i gang.

Men nyleg, etter møte og «stort ståheiopplegg» i Arna med statsminister og smilande og veltalande politikarar frå ymse politiske parti, også «mikroparti» nær sperregrensa, er byggjestart utsett til etter 2024. Hundrevis av ras, hundrevis av personskadeulukker og døds-ulukker betyr, tydelegvis, lite for stortingspolitikarar, som eigentleg er samfunnet sine tenarar! Det ser ut som viktigare trafikk-problem enn «dødsvegen» E16, ikkje minst i området i og rundt Oslo, skal prioriterast. Og det er vel, sjølvsagt, og krystallklart, for alle vestlendingar at uynskt trafikktettheit og uynskt kø i det sentrale austlandsområdet er mykje viktigare enn dødsvegen Bergen-Voss? Nyheitssending om Transportplanen og veginvesteringar nyleg, handla berre om investeringar og prosjekt i og rundt Oslo.

Utsetjing av byggjestart av ny E16 til etter 2024, betyr tydelegvis, frå politisk synspunkt, ingenting. Har folk valt å bu i «utmarksområdet Vestlandet», får dei vel ta konsekvensen av det? Dei som køyrer bil på E16 er vane med å køyra på ein ulukkesutsett veg, med livet som innsats. Og det går som oftast bra, sjølv om ingen veit kva tid, eller kvar, neste stein- og jordras, eller dei neste store steinane kjem. Og skulle det, uheldigvis, ryka med fleire liv på dødsvegen, så er det berre fleire namn på ei liste over uheldige. Er det slik de tenkjer, veltalande og smilande politikarar, og ikkje minst du, statsminister Erna Solberg?

Heldigvis er det val til hausten. Forventar de, gode politikarar, at veljarar vestpå har tillit til dykk? Forventar de at veljarar vestpå vil stemma på dykk? Kanskje de kan bli skuffa. Det er gode grunnar til at enkelte parti no fossar fram, like mykje som andre fossar tilbake! Men enkelte av dei som fossar tilbake har sjølv bede om det - det lønar seg sjeldan «å lova og lyga»! Du innser vel, m. a, at mange ikkje likar å bli bom-lurte, Siv Jensen?

Og kvar er Ap i E16-kampen? Det verkar som partiet held seg i bakgrunnen (gøymer seg?) og ikkje vil visa tydeleg synspunkt i vegkampen. Har partiet (på stortingsnivå) funne ut at det er lurt ikkje å engasjera seg, eller avsløra seg for mykje, men heller stikka hovudet i sanden, Mr. Støre?

Skulle visse mikroparti hamna under sperregrensa etter sin imponerande innsats for ny E16, så er det ikkje sikkert saknet blir så stort etter Knut Arild Hareide og Abid Raja (venstreleiar Trine Skei Grande utfordra både Venstre og sin eigen popularitet enormt med å pressa opp drivstoffprisane vesentleg i budsjettstriden. Noko som svir for enkelte som er heilt avhengige av bilen.

Hamnar mikropartiet SV, etter sin «strålande E16-innsats», under sperregrensa, så er det gjerne ikkje mange som græt for det heller. Og under sperregrensa - manglande foto av den store partileiaren i dagsaviser nesten dagleg, blir ikkje noko stort sakn!

Gode stortingspolitikarar, de forstår vel at folk vestpå ikkje berre er skuffa og sinte når det gjeld ny E16. Mange er forbanna, andre er flyn forbanna pga. rot, lovnad og svik, og dette vegprosjektet. Difor gode vestlendingar, de må ikkje akseptera utsetjinga av E16, prosjektet må bli ei prioritert hastesak! De må plukka fram brynje, sverd, pil og boge, og melda dykk til «Veghæren» med hærførar Laila H, som rustar til kamp. Ein solid og kampklar veghær, med ein aktiv og dyktig hærførar kan oppnå resultat. Eit resultat og engasjement som også må vera god støtte for ordførarane Hans-Erik Ringkjøb og Eirik Haga sin pågåande vegkamp!