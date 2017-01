- Meld frå om glatte vegar!

Vegvesenet ber folk ­melda ifrå dersom ein opplever særs glatte vegar på Bordalen.

Fleire har kontakta bladstova den siste veka og uttrykt si bekymring­ over det dei meiner er særs glatte vegar på Bordalen.

- Gjekk tur der i kveld og heldt på å bli påkøyrd av fleire bilar som ikkje klarte å stogga. Dei må sjå til å salta og ikkje strø nokre sandkorn. Det er såpe­glatt! skreiv Mari Stensletten Nummedal i ei melding tysdag­ kveld.

Strør med sand

På grunn av at Bordalsvegen er fylkesveg, er det Statens veg­vesen som har ansvaret for strekninga.

- Salting på fylkesvegar gjer me eigentleg berre i overgangsperiodar, utanom må det avtalast. Vegen i Bordalen vert stødd med sand, seier Svein Lyngsgård i Statens vegvesen.

Han fortel at det skal vera ein viss friksjonskoeffisient på vegen for at det vert strødd, og at vegvesenet passar på.

- Men dersom ein opplever at det er veldig glatt, så kan ein ringa på telefonnummer 175. Då kan me eventuelt ta vidare kontakt med entreprenør som kan strø, seier Lyngsgård.

Vurderer å gjera målingar

Han fortel at folk nok opp­lever glatta på vegane litt ulikt, men at vegvesenet vil vurdera å måla tilhøva på fylkesveg 310.

- Me kan måla friksjonen der oppe dersom dette vert eit tilbakevendande problem, seier Lyngsgård.

Onsdag var elles kommunen i full sving med å gjera vegane trygge på Voss etter vêrskiftet.

- Når regnet kjem og det er kaldt så vert det underkjølt på vegane. Me strør meir eller mindre alle plassar i sentrum, seier Steinar Een i kommunen si driftsavdeling.