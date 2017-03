Hordaland har den siste tida registrert ein auke i talet abonnentar som ikkje har fått avisa. Me har grunn til å tru at omfanget er større enn det som vert meldt inn til oss. Me oppmodar dei som ikkje får avisa, til å gje beskjed. - Meld frå til oss i Hordaland, slik at me kan få gjort noko med det, oppmodar dagleg leiar Trond Syversen. Ved manglande avis kan du ta kontakt på tlf. 5651 0306 eller e-post abonnement@avisa-hordaland.no.