- No er flaumsaka på rett spor

- Eg er godt nøgd med kommunestyret sitt vedtak i flaumsaka, men innser likevel at dette berre er ein del-siger for naturvernet.

Såpass nøktern er kommentaren frå Kåre Flatlandsmo, leiar i Voss Naturvernlag, etter at eit samla Voss kommunestyre sist veke sende flaumsaka vidare til Norges vassdrags- og energi­direktorat (NVE).

- Men dermed er det no NVE sin fagekspertise som skal vurdera kva tiltak som gjev best flaumdempande effekt, og saka på rett spor.

KJEMPEBRA: - Som nøytral instans kan NVE utgreia dei beste løysingane utan baktankar om å tena pengar. Kjempebra, seier Silje Skorve Paulsen i Voss Kajakklubb. Arkivfoto: Ingerid Jordal

- Trur det går vegen

- Kva som skjer i saka sin andre fase, når NVE har vurdert og konsekvensutgreidd, er likevel uvisst. Dét får me avventa til neste år, når deira konklusjonar føreligg, seier Flatlandsmo. Voss Naturvernlag sin leiar understrekar likevel at han er svært tilfreds med situasjonen nett no, og ikkje minst at det synest vera eit fleirtal i kommunestyret som vurderer kraftverk i Raundalselva som uaktuelt.

- Me i naturvernlaget har då òg laga ein rapport som viser at kraftutbygging er ulønsamt, vurdert mot verdiar ei urørd elv skaper. Så alt i alt har eg stor tru på at dette no går vegen, seier Kåre Flatlandsmo.

- Treng varig vern

- Eit godt vedtak og eit rett vedtak, meiner Toril Hunnålvatn, dagleg leiar i Voss Utferdslag.

- Dermed er det berre å venta på NVE sine konklusjonar, og at dette gjev gode varige løysingar for flaumsikringa. Og framfor alt håpar eg at Raundalselva sin status som varig verna vert slått fast ein gong for alle. Me har hatt ei ekstrem utbygging av elvar i Noreg, ikkje minst på Vestlandet. Dermed er det viktigare­ enn nokon gong å ta vare på det me har att, seier Hunnålvatn. Voss Utferdslag er med sine nær 1300 medlemer (i 2016) ein av dei verkelege tungvektarane på Voss.

- I statuttane våre står det understreka­ at me skal vera med og verna naturen. Dét er grunnen­ til at me har engasjert oss så sterkt i saka, seier Hunnålvatn.

- Saknar ei setning

Frå elvesporten er reaksjonane tilsvarande. - Flaumvern er NVE sitt fagfelt, me har heile tida sagt at det vidare arbeidet må starta hjå dei, seier Silje Skorve Paulsen, leiar i Voss Kajakklubb. - Som nøytral instans kan NVE utgreia dei beste løysingane utan baktankar om å tena pengar­. Kjempebra!

Frode Solbakk i Voss Active (rafting) jublar òg for vedtaket eit samla kommunestyre gjorde sist veke, men kunne tenkt seg eit lite tillegg.

- Eg hadde ynskt meg ei setning som klart og tydeleg slo fast at det ikkje er aktuelt med kraftverk i Raundalselva som del av finansieringa. Fyrst då hadde det blitt ro om saka. Så klare var dei to frå Høgre si stortingsgruppe som vitja Voss tidlegare i februar. Dei slo også fast at det er storsamfunnet sitt ansvar å finansiera turvande tiltak for flaumvern. Å opna for kraftverk som finansiering, er då ein dårleg strategi same kva synsvinkel ein ser saka frå, seier Solbakk.

Fellesmøte 8. mars

- Korleis vil så NVE turnera oppdraget Voss kommune har gjeve dykk, fungerande regionsjef Siss-May Edvardsen?

- Det fyrste som skjer i saka vert eit fellesmøte på Voss onsdag 8. mars. Dit skal eg sjølv, pluss éin eller to til frå NVE-kontoret i Førde, i tillegg kjem Kjell Kvingedal som er miljøvernsjef hjå Fylkesmannen. Og planen er at me saman med representantar for Voss kommune sine politikarar­ og administrasjon skal staka ut vegen vidare. Og ikkje minst lyt me plukka ut kven av prosjekta som står omskrivne i Multiconsult si moglegstudie me skal detaljutgreia og kostnadsvurdera, seier Edvardsen.

- Så fram til då er det ikkje så mykje meir å melda frå oss i NVE!