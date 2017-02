- Språkopplæring før skulestart opplagt ein fordel

Ordføraren vurderer endring­ av vedtektene som ei løysing for å gjera plass til framandspråklege born i barnehagen, dersom dei kjem til bygda etter søknads­fristen for opptak.

Det kom fram i kommunestyret førre veke, då ordførar Hans-Erik Ringkjøb svara på spørsmål fremja av Iril Schau Johansen (H). Ifylgje ordføraren har per i dag om lag tretti born søkt barnehageplass utan å få det i Voss kommune. Mellom dei er omkring tolv framandspråklege born. Dette inkluderer søknadar som har kome inn etter fristen.

- Viktig arena

Interpellant Schau Johansen ynskte svar på fleire spørsmål om språkopplæring i barne­hagen.

- Barnehagen er ein svært viktig­ arena for born i førskulealder. Det er der dei treffer vener og får leika med andre born på dagtid. Og for born frå andre land er det her dei har størst moglegheit til å læra norsk språk og sosiale kodar, meiner Høgre-politikaren, noko ordføraren er samd i.

Fleire framandspråklege

På spørsmål om kvifor Voss kommune ikkje satsar på barne­hageplass til born frå framandspråklege familiar, framfor særundervisning seinare, svara Ringkjøb at tildelingsreglane ikkje har reglar som prioriterer plassar til born med anna morsmål enn norsk.

- Siste par åra har Voss tatt imot langt fleire born med anna morsmål enn norsk. Det er til ei kvar tid fleire framandspråklege born som står på søkjarlista til barnehageplass, dette mellom anna på grunn av familiesameining, busetjing av flyktningar eller adopsjon, seier ordføraren.

Auka eller endra

Voss kommune har ikkje nok barnehageplassar til å kunna tilby alle desse borna plass når dei kjem til Voss. Ordføraren meiner saka slik den står i dag kan løysast på to måtar.

- Me kan anten auka med plassar­ og gje alle søkjarar eit tilbod, det vil seia inntil tretti born. Eller endra vedtektene slik at dei framandspråklege borna går føre i køen, seier Ringkjøb.

Han har undersøkt om det går an å gjera noko raskt eller mellom­bels i saka, men meiner det ikkje er heilt enkelt.

- Utfordringa er at ingen av dei eldste borna har prioritet, og sidan dei har søkt seint, så kjem dei sist i køen, fortel ordføraren.

Plass på Kløve

Ei eventuell endring av vedtektene kjem til å krevja høyrings­runde, behandling i SU og politisk behandling i kommunestyret, ifylgje ordføraren. Samstundes er det ledig kapasitet ved Kløve barnehage.

- Men det må tilsetjast meir folk og småbarnsplassar kostar nær 200.000 per år, plassar for seksåringar kostar 100.000 per plass. Slik me vurderer det må dette, som andre saker med økonomisk konsekvens, vurderast i økonomiplansamanheng og vidare bør ein i Levekårsut­valet vurdera om det er trong for endringar i vedtektene, svarar ordføraren.

Slik meiner Ringkjøb ein kunne kome nærare det å gjera språkopplæringa unna før skule­start.

- Noko som etter opplagt ville vera ein stor fordel, seier Ringkjøb.

Vidare læring

Voss kommune har elles innføringsklassar for born i skule­alder som nyleg har kome til bygda, ved Vangen skule og Voss ungdomsskule. Per 1. oktober gjekk det ifylgje ordføraren 33 elevar i desse gruppene. I tillegg får 56 elevar særleg norskopplæring og 49 elevar får opplæring etter læreplan i grunnleggjande norsk for språklege minoritetar.

Fleire i same situasjon

Spørsmåla frå Schau Johansen kjem i lys av hennar eigen situasjon, men er aktuell for mange.

- Då eg på kort varsel fekk beskjed om at eg fekk adoptera dotter mi, søkte eg plass i desember. Det er mange i same situasjon som henne, sa ho til kommunestyremedlemmene, og la til:

- Det stikk litt å sjå dottera mi åleine utan born frå barne­hagen å leika med, men ho lærer i alle fall norsk heime, sa Schau Johansen­.

Politikaren gav uttrykk for at ho meiner framandspråklege born som går lenge heime utan å læra språk i barnehagen, stiller­ på minussida med tanke på vidare­ læring, og at dei difor bør få plass.

- Eg er veldig einig med Iril, og har prøvd å skissera korleis me kan gripa det an. Men me må gjera dette skikkeleg slik at me ikkje gjer feil overfor andre igjen, sa Ringkjøb.