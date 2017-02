Arbeidet med å samla lokale mat- og drikkeprodusentar under foreininga «Matbygda Voss» er no i gang for fullt, og fleire har alt meldt seg inn.

Onsdag var det stiftelsesmøte for foreininga «Matbygda Voss» på Fleischer's, med Destinasjon Voss, Næringshagen på Voss og Vossakjøt som initiativtakarar. Bak stiftinga ligg eit ynske om å bruka merkenamnet Voss og trekkja fram Voss som matbygd for å fremja lokale mattradi­sjonar.

- Me vil til dømes bruka «Matbygda Voss» for å gjera Voss meir attraktivt som reisemål for matinteresserte turistar, seier Mona Hellesnes i Destinasjon Voss.

FRÅ VENSTRE: Svein-Erik Burud (Generasjonsmat Evanger), Bjarte Tolås (Ekte & Ærleg), Alette Hjelmeland (Fleischer's Hotel) og Knut-Erik Sivertsen (Encon AS) på stiftelsesmøte for «Matbygda Voss».

Ikkje berre ekstremsport

Ho meiner mange turistar er opptekne av det spesielle ved kvar stad dei vitjar, og at mat er ein viktig del av dette.

- Mat tilfører reiselivet og staden Voss ein større breidde, seier Hellesnes, som vil lyfta mat inn i biletet som ein assosierer med Voss.

- Voss er kjend for ekstremsport og natur, men me vil at Voss skal assosierast som ei matbygd også.

Felles marknadsføring

Stiftinga av «Matbygda Voss» handlar fyrst og fremst om felles­ profilering og merkevare­bygging. Det er Destinasjon Voss som eig prosjektet og vil drifta det. Ei styringsgruppa vil verta etablert mellom medlemene og ei eiga nettside skal produserast, med informasjon om dei ulike produsentane og lenkjer til deira heimesider. Eiga heimeside er eitt av krava for å vera med.

- Det er viktig å få fram at Destinasjon­ Voss ikkje hadde gjort dette utan at initiativet kom frå produsentane. Me ser verdien av eit slikt samarbeid, fortel Hellesnes.

Lett å vera med

For å vera med i «Matbygda Voss» må ein vera produsent av lokal mat og/eller drikke, eller kundar av lokale produsentar, som serveringsstader og hotell. Fleischer's Hotel er mellom dei som alt har meldt interesse.

- Me har alltid vore interesserte­ i lokalmat. Å vita kvar ein kan gå for å få tak i det ein ynskjer er viktig, og no får me ei samling av alt, seier Alette Hjelmeland.

For å vera med i foreininga må ein også vera medlem av Destinasjon Voss og betala ein eingongssum som gjeld dei fyrste to åra, slik at mellom anna den nye heimesida kjem på plass.

- Dette skal vera lett å vera med på for produsentar og tilbydarar. Det byrjar med marknadssamarbeid­, så bestemmer medlemene vegen vidare, forklarer Hellesnes.

Stort potensial

Vossakjøt, Myrkdalen Hotel, Vernang­, Dyrdal Mat, Coop Extra og Encon AS har også hengt seg på, og fleire andre har meldt interesse­. Mellom dei er Bjørg Djukastein frå Vossabakst, som var til stades på møtet onsdag.

- Eg tykkjer det er stort potensial­ i å stå samla. Mange kjenner berre til smalahove som eit produkt herfrå, men Voss har så mykje meir mat å tilby enn det, meiner ho.

Som «fersk i gamet» slik ho sjølv omtalar det, er det viktig for Djukastein å vera på arenaer der det skjer noko.

- Dette er eit bra initiativ. Mange sit nok rundt og tenkjer, men det er flott når noko faktisk vert gjort, seier ho.

Ikkje mogleg for alle?

Djukastein stilte likevel spørsmål ved kvifor det ikkje var fleire enn ca. ti ulike aktørar på møtet. Det gjorde også Svein Erik Burud frå Generasjonsmat Evanger.

- Det er litt besynderleg at det ikkje er fleire her, sa han.

Burud stilte seg også skeptisk til innmelding i det som for nokre produsentar vert nok ei foreining i rekkja av fleire.

- Det er nok ikkje alle som har økonomi til det, meinte han.

I slutten av møtet vart eit eige interimsstyre sett ned, og det skal ha i oppgåve å diskutera organiseringa­ nærare.

Spennande prosjekt

Arne Merkesdal, dagleg leiar i Vossakjøt, meiner Voss har mykje å by på og at ein felles marknadsføringskanal kan verta særs positivt.

- Det blir spennande å sjå om dette er noko me kan få til. Har prosjektet livets rett? Eg har trua på at det kan vera med på å fremja både store og små leverandørar, seier han.

Merkesdal meiner dei ulike produsentane og tilbydarane på Voss alle er kreative på sin måte.

- Å kopla det saman kan verta heilt kanon!