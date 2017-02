14.514 vossingar

1. januar 2017 hadde Voss kommune 14.514 inn­byggjarar. Kommunen har aldri tidlegare hatt så mange fastbuande ved eit nyttårsskifte. Talet etter 89 fleire enn førre rekord, ved førre nyttår.

Også i grannekommunane mot Hardanger er folketalet i vekst. Ulvik fekk 15 innbyggjarar meir gjennom 2016, Granvin fekk 13 personar ekstra.

Derimot fall folketalet med 24 personar i Ullensvang, medan Eidfjord gjekk 4 stk i minus.

Mot vest er situasjonen stabil: minus to i Vaksdal, men pluss to i Modalen!

Veksten stagnert?

Men trass i ein solid folketalsauke på 89 siste året, er Voss kommune sine tal òg litt alarmerande. For: heile veksten kom gjennom fyrste halvår av 2016. Deretter stagnerte utviklinga, og sidan oktober har folketalet faktisk falle. «All time high» for Voss vart sett ved utgangen av september, då folketalet nådde 14.526 personar. Fram til nyttår fall talet på fastbuande vossingar såleis med 12 personar.

- Om me ser 2016 under eitt, er det sjølvsagt kjekt å kunna notera­ endå eit år med solid folketalsvekst, lyder ordførar Hans-Erik Ringkjøb sin kommentar.

- Men så opplever også me same trenden som resten av Noreg - at folkeveksten er avtakande.

- Fleire rimelege

- Kva kan Voss kommune gjera for å bøta på det?

- Viktigaste tiltak er heilt klart auka innsats i bustadbygginga. Både for å halda prisane på eit overkomeleg nivå, men òg for å få fram fleire bustader som er direkte retta mot fyrstegongsetablerande og einslege. Karibyen er eitt slikt prosjekt, men me treng opplagt fleire. Kommunen sjølv skal nytta sitt eige selskap Voss Eigedom direkte i dette arbeidet framover. Selskapet skal både kunna byggja ut bustader i eigen regi, men ikkje minst leggja til rette for andre aktørar med interessant prosjekt, seier ordførar Ringkjøb.

Eidfjord no minst

Det mest interessante trekket som kjem fram av folketalsutviklinga gjennom 2016 er at Granvin ikkje lenger er minste kommunen i Hardanger. Endringa skjedde gjennom jamt stigande folketal i Granvin, medan grannekommunen Eidfjord fekk færre fastbuande. Så medan Eidfjord ved førre årsskifte hadde 925 fastbuande, fem fleire enn Granvin, er styrketilhøvet no snudd. På 2017 sin fyrste dag hadde Granvin 933 fastbuande, 12 fleire enn Eidfjord.

Og av ein eller annan grunn verkar det som at Hardangerfjorden er ei skiljeline i folketalsutviklinga. Ulvik har akkurat som Granvin og Voss fin vekst i folketalet, medan Ullensvang akkurat som Eidfjord har negativ utvikling.

Som alle gode teoriar vert også denne knekt, om ein kikkar vidare inn i tala. For Odda, endå litt lengre mot sør, gjekk klart i pluss i 2016. Medan Kvam, på nordsida av fjorden, gjekk i minus!

Folketal 2015 2016

Voss: 14.425 14.514

Vaksdal: 4.125 4.123

Ullensvang: 3.401 3.377

Ulvik: 1.116 1.131

Granvin: 920 933

Eidfjord: 925 921

Modalen: 381 383

Kjelde: Statistisk sentralbyrå