Desse karane har ikkje trua på stillas

Oppe der me andre vert lamma av høgdeskrekk, trivst dei aller best, karane i Klyvar AS.

Føretaket satsar på jobboppdrag i høgda, i alt frå heimlege kyrkjespir til oljeinstallasjonar i Nordsjøen. Klyvar, som er eitt av dei 80 nyskipa selskapa på Voss i fjor, utfører alt frå sveisearbeid, inspeksjon, tømrararbeid og taktekking til snømåking og fjellreinsking.

- Og alt saman utført med tauverk og prinsippa frå fjell­klatring som metode. Me brukar stundom kranar i arbeidet vårt, men aldri stillas, seier Olav Carlisle, dagleg leiar i Klyvar.

HØGT, HØGT OPPE: Oppdrag 150 meter oppe i lufta, som her på tuppen av eit flammetårn i Nordsjøen, er eitt av Klyvar sine mange kompetanseområde. Foto: Klyvar AS

Raskare enn stillas

Carlisle er også eigar av firmaet, saman med kompisane Benedikt Björnsson, Frode Andersson og Cato Lægreid, alle med 25 prosent kvar.

- Kvifor brukar de ikkje stillas?

- Fordi alle jobbar kan utførast langt raskare og meir effektivt utan stillas, slik me gjer det. Og dermed også til ein langt rimelegare pris. Me vil i prinsippet ha avslutta dei fleste oppdrag på kortare tid enn det tek å setja opp stillaset, seier Carlisle.

Alle dei fire karane i Klyvar AS har bakgrunn frå ulike klatre­miljø frå yngre år, men har i tillegg brei yrkeserfaring frå Nordsjøen eller frå landbasert industri. Benedikt Björnsson, som er fagleiar innan tilkomstteknikk i Klyvar, kjem opphavleg frå Haugesund der han mellom anna har vore sveisar og platearbeidar.

- Men no har eg flytta til Voss, og faktisk med husvære rett over kontoret her på Myraplassen 16, kan Björnsson fortelja.

Han er elles islending av opphav, Olav er fødd i Skottland men oppvaksen på Voss, medan kollega Frode Andersson og Cato Lægreid er hardingar. - Så me er ein gjeng vikingar, humrar dei.

OFFSHORE: Firkløveret som saman har starta Klyvar har mykje av yrkeserfaringa si frå arbeid i Nordsjøen. Men i oppdragsbasen i dag, dominerer landbaserte oppdrag. Foto: Klyvar AS.

Samnanger fyrst

Klyvar AS vart skipa på haustparten i fjor. Fyrste oppdrag i regi av firmaet var takreinsk og utskifting av blekkplatene på mønet av Samnanger kyrkje.

Elles har smelteverket i Odda, oljeinstallasjonar i Nordsjøen, Ullensvang kyrkje og Fleischer's Hotel vore mellom kundane.

- Når det gjeld takarbeid, nyttar me oftast droner for å skaffa oss oversikt over tilstanden på førehand, får Hordaland vita.

- Ein stor del av oppdraga våre dreiar seg elles om kursing innan fallsikring og fallredning seier Carlisle, som sjølv reiste til Nordsjøen på foredragsoppdrag sist helg. Temaet er då å setja fokus på faren med usikra gjenstander frå høgda, alt frå skiftenyklar til mutrar, som kan falla ned og gje katastrofale fylgjer for folk som oppheld seg rett under.

- Sakkunnig kontroll av utstyr er eit anna viktig arbeidsfelt. Me har elles fleire svært interessante oppdrag som ventar på oss til sommaren. Då skal me mellom anna fjerna lause steinar langs Via Ferrata-stigen i Tyssedal. Me skal òg inspisera klatre­utstyret til Trolltunga active­, supplerer Björnsson.

BASE PÅ VOSS: Olav Carlisle og Benedikt Björnsson med føtene på jorda, ved kontorbygget i Skulestadmo.

100 prosent sikker

Er det då cowboyar og fryktlause villmenn som jobbar i Klyvar AS? Slett ikkje, og snarare tvert imot, ifylgje Carlisle og Björnsson.

- Ved alle oppdrag er me tre mann på staden. To ute i tauverket, og éin sikringsleiar som overvakar det heile. Før start er det også full tryggingssjekk av alt utstyr, tilsvarande det som skjer før piloten startar flyturen. Og me sikrar alltid med to tau. Dersom det eine ryk, har me såleis eitt i reserve, seier dei.

- Men når tau og utstyr vert sjekka grundig etter kvart einaste oppdrag, har me heller aldri opplevd svikt i utstyret. Eg vil difor seia at me har ein

100 prosent sikker metode. Eitt tilkomstteknikklag står sjølv for redning om uhellet skulle skje. Eigenredning og fyrstehjelp er noko me heile tida drillar på.

For kvart oppdrag Klyvar er ute på, inngår òg ei redningsøving. - Det er me pålagde å gjera, ut frå standarden me er sertifisert etter. Alle arbeidstimar i tau blir loggførte for eigenkontroll, og for at samarbeidsorganet for tilkomstteknikk kan kontrollera at jobben er utført i pakt med krava. Så lenge tilkomsttek har eksistert i Noreg, har det heller­ aldri vore nokon alvorlege hendingar i tau, seier Olav Carlisle. Sjølv har han jobba 150 meter over havnivå i Nordsjøen etter same prinsippa, då han for nokre år sidan skifta ut tuppen på eitt av flammetårna, utstyr som grunna­ sterk påkjenning berre varer fire-fem år.

- Fokuserer på jobben

- De jobbar helst i høgda, men kvar er den nedre grensa for slike oppdrag?

- Det er i alle fall ingen problem med å slå seg helselaus om ein fell uheldig ned frå ei gardin­trapp, seier Carlisle.

- Og ikkje minst er det mange som har ulukker i stigar, under målararbeid og liknande. I 2015 vart det rapportert inn 516 fall­ulukker frå bygg og anleggsbransjen i Noreg, og så kan me alle tenkja oss kor mange episodar som ikkje vert rapporterte inn, påpeikar Björnsson.

Uansett: for Klyvar AS er ingen oppdrag for små eller for store. Og når ein er forskriftsmessig sikra, spelar det inga rolle om jobben skal gjerast fem eller hundre meter over bakkenivå. - Då fokuserer me uansett berre på taumetoden og jobben, og gløymer høgda, fastslår Carlisle og Björnsson.