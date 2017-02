Klokka 04.08 laurdag morgon, kontrollerte politiet på Voss ein sjåfør som var ute og køyrte bil. Blåseprøven indikerte promille og sjåføren vart deretter teken med på stasjonen for ein ny test. Denne viste eit meir nøyaktig promillenivå, som sa at personen hadde ein promille på 0,5. Dermed oppretta politiet sak, der personen er mistenkt for promillekøyring.