Alf har vore medlem av Arbeidarpartiet i 70 år

- Eg opplevde dei harde 30-åra, og hugsar framleis korleis folk strevde med å få endane til å møtast. Som vaksen vart partivalet difor enkelt, seier Alf Handegård (93).

Framleis så sprek at han har seg ein dagleg rusletur på minst eit par kilometer. Eller han køyrer bil, om han skal endå litt lengre av stad. På årsmøtet i Voss Arbeidarparti sist veke vart han heidra for utrulege 70 års medlemskap i partiet og lokallaget.

- Og gode ordførar, eg skal lova å vera partimedlem resten av tida mi òg, sa han muntert, då han tok imot diplomen som symboliserer bragda.

RUNDAR SNART 94. Alf Handegård er fødd 25. april 1923, og har såleis ein 94-årsdag rett om hjørnet. Han fortel at han berre var 22 då han melde seg inn i Arbeidarpartiet, og at han såleis har passert 71 års medlemskap!

- Var det noko spesiell sak som tende deg til innsats for partiet?

- Kan ikkje hugsa noko spesiell enkeltsak. Det var nok meir alt partiet stod for i det store og heile, med statleg kontroll som overordna prinsipp. Beste måten å byggja samfunnet på, tenkte eg då, og eg meiner det same i dag. Set ein for mykje ut til private, mister ein styringa!

- Har du òg engasjert deg mykje i partipolitikken gjennom desse 70 åra?

- Lyt vel svara nei på det. Er nok av dei som trivst best med å vera i bakgrunnen - og bjeffa. I yngre år gjekk eg ein del på medlemsmøta, men eg har aldri vore så aktiv at eg har vore i kommunestyret, til dømes. Hugsar likevel at eg engasjerte meg sterkt då spørsmålet om fleire aldersheimar på Voss var under debatt. Eg meinte då at det var nye sjukeheimar me hadde bruk for, ikkje fleire aldersheimar. Men ingen av sidene vann fram. Debatten enda i staden med at det vart bygt eldrebustader, i Fredheim. Ikkje så verst det heller!

STYRER SEG SJØLV. Sjølv bur snart 94 år gamle Alf Handegård i eigen heim framleis, i Rykkesvegen på Palmafossen, og heilt utan hjelp frå det offentlege helsetilbodet. Men rett nok med eldstedottera og ektemann i etasjen over. Heimen er både rein og ryddig når Hordaland kjem innom for ein prat.

- Eg var jo vaktmeister på Vangen skule fram til eg vart pensjonist i 1990. Vart i den samanheng grundig kursa både på reinhald og hygiene. Så her vert det både vaska og støvsuga jamleg, forsikrar han. - Kjekt å ha det ordentleg i kvardagen. Men òg viktig med faste, nyttige gjeremål, seier Handegård, som framleis er imponerande lett i steget over stovegolvet.

Yrkeskarrieren omfatta elles fleire tiår innanfor gartneriyrket, fyrst hjå Lydvo på Lekve, sidan som kommunegartnar. - I tillegg var eg feiar om vinteren, får Hordaland vita. No er han i sitt 27. år som pensjonist!

DAGLEG KAFÉPRAT. Dei daglege faste gjeremåla omfattar også ein lang og grundig prat med gode vener på Le Café på Amfi.

- Fast møteplass for pensjonistar, veit du. Alltid kjenningar å treffa der. Litt verdspolitikk, litt fretting av siste nytt. får Hordaland vita.

I fleire år dreiv Handegård også å henta folk som ikkje klarte å koma seg dit sjølve, så også dei skulle få seg ein kaféprat.

- Henta dei med bil, og skyssa dei heim att etterpå. Men det gjer eg ikkje no lenger. No er eg der berre for eigen del.

Eit anna fast dagleg gjeremål er å laga middag. Kvar einaste dag!

- Og alltid med poteter og grønsaker til. Eg et ikkje så veldig mykje lenger. Viktig difor at maten er god og sunn. Og akkurat dét tenkjer eg bør vera det same med maten til dei eldre på sjukeheimane òg. Dei et ikkje mykje, heilt avgjerande difor at maten er næringsrik og smakar godt. Kva maten kostar, bør då vera underordna, synest Handegård, som kommentar til den store debatten som rullar på Voss akkurat no.

SAT UNDER GAUKETRE. - Korleis klarer du å halda deg så sprek?

- Eg plar seia at halvparten er gen, resten er innsatsen ein sjølv gjer. Eg har alltid likt å vera aktiv, alltid likt å vandra i naturen. Det gjorde eg alt som liten gutunge, og ein gong sette eg meg under eit ospetre i skogen. Der sovna eg like så godt, og vart vekt av ein gauk som gol over hovudet på meg. Dermed kunne eg ynskja meg kva eg ville, og dét var enkelt: eg ynste meg god helse! Og det har jo halde bra, humrar den spreke 93-åringen.

Han er fødd på Voss, i Handegårdhuset på Vangen, og har vandra i den lokale naturen sidan han var ein neve stor. Som godt vaksen vart han òg hekta på turorientering, og har i det heile tråla i dei fleste avkrokar på vossakartet.

- Har du eitt spesielt favorittområde?

- Tja, Liaset kanskje. Framfor alt området vidare innover, med flotte vatn og grøne lier. Men her er fin natur så mange stader på Voss, i alle retningar!

ELBIL SOM 90-ÅRING. Kona Gudrun er dement og har difor vore på sjukeheim dei siste åra.

Saman har dei to døtrer, tre barneborn og to oldeborn. På stoveveggen i Rykkesvegen heng det tett med bilete av alle saman, så dei er aldri langt borte, om enn dei fleste i dag bur heilt andre stader i landet.

Heilt utan plager er elles ikkje oldefar Alf heller. - Eg har diabetes, sukkersjuke altså. Men berre eg passar på å ta medisinen min, er det heilt uproblematisk. Nesten så eg ikkje tenkjer på det i heile tatt. Og i alle fall ikkje noko hinder for å køyra bil.

- Eg kjøpte meg elbil rett før eg vart 91. Bilen startar alltid straks og er varm og god med det same. Heilt supert! Men eg køyrer ikkje så langt. Berre rundt Vangsvatnet på det lengste. Var mellom anna og kikka på det nye kraftverket i Vangjolo nyleg, får Hordaland vita.

- Men det spørst vel og om eg kjem til å fornya førarkortet når det går ut til hausten. Kanskje best å gje seg i tide?