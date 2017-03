ALTERNATIV: Slik kan ruta for E16 og Vossebanen bli, om K5-alternativet skulle bli gjennomført.- Utsetjing av veg og bane til Voss

- Det var knytt store forventningar til statsministeren sitt pressetreff på Arna stasjon. Resultatet var ei reell utsetjing av K5 Arna-Voss med fleire år, meiner Forum Nye Bergensbanen der Hans-Erik Ringkjøb er styreleiar.

I fagetatane sitt grunnlagsdokument for Nasjonal Transportplan låg det an til byggjestart for ny E16 og Vossebane i 2020. No ser det ut til at byggjestart ligg nærare 2024, melder organisasjonen i ei pressemelding.

- Kan ta 17 år

- Forum Nye Bergensbanen sin ambisjon var å byggja K5 Arna-Voss innan 2029. No ser det ut til at berre fyrste byggetrinn blir ferdig innan heile NTP-perioden.

- Det kan ta 17 år før Arna-Voss er ferdig. Det er 17 år med livsfarlege fjell, som truar både bilar og togvogner. Det er klart me er skuffa i dag, seier Hans Erik Ringkjøb, ordførar på Voss og styreleiar i Forum Nye Bergensbanen.

Sat att med fleire spørsmål

- I februar 2016 var K5 Arna-Voss klassifisert som eit såkalla bunde prosjekt. No har det losna, seier Morten Myksvoll, dagleg leiar i Forum Nye Bergensbanen.

- Me gjekk frå pressekonferansen med fleire spørsmål enn då me kom, held Myksvoll fram.

- Prosjektet vårt har blitt løfta fram av regjeringa og av støttepartia. Då er det ekstra skuffande at dei utset det i fleire år.

- Står ikkje i stil med lovnadene

Ifylgje medierapportar skal Ringeriksbanen og ein ny jernbanetunnel i Oslo bli prioritert.

- Dette er gode nyhende for Bergensbanen, men me mister ein del av heilskapen når ein ikkje fylgjer opp satsinga i vest, seier Myksvoll.

Det er knapt bygd ut jernbane i Noreg sidan 1962, og satsinga som det låg til rette for i grunnlagsdokumentet frå i fjor var historisk.

- Det er grunn til å vera optimist på vegne av jernbanen, for det har skjedd ein god del dei siste åra, seier Ringkjøb, før han held fram: - Det regjeringa no ser ut til å levera står dessverre ikkje i stil til lovnadene deira, og då er det naturleg å vera skuffa.

- Nedtur, er Vaksdal-ordførar Eirik Haga sin kommentar på hans eigen Facebook-profil, når det gjeld tempoet i gjennomføringa.

- Kan me slå oss til ro med at ny veg og bane Arna-Voss kanskje er ferdig om 17 år, spør Haga.