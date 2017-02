Annankvar bil stoggar for å ta bilete av svanene til Steinar

- No er eg topp gira på å laga endå fleire, seier isskulptøren på Oppheim.

Om du har kome køyrande på E16 i løpet av dei siste dagane, frå Voss og austover, har du kanskje lagt merke til to issvaner som ruvar like attmed autovernet ved Oppheim camping. Dei er det Steinar Borge som har laga.

- Men eg fekk god hjelp, altså. Me var seks mann som heldt på i åtte timar med skulpturane, og det var tungt arbeid. Eg gav dei ei flaske Jägermeister for arbeidet, seier han og ler.

VART FRELST I JAPAN. Isblokkene saga han ut frå Oppheimsvatnet, der isen er 25 cm tjukk. Deretter vart svanene forma ut med japanske isskulptursager og stemjern. Det var nemleg i Japan at Steinar vart heilt skulpturfrelst for kring 30 år sidan.

- Eg jobba som kokk tidlegare, mellom anna på Bristol i Oslo. Og her hadde eg ein kjøkkensjef frå Japan som var veldig flink til å laga isskulpturar. Det byrja med at eg hjelpte han med å laga ein skulptur av eit tempel, og då fekk me eit stort oppslag i Aftenposten, seier han.

Etter den store suksessen vart Steinar invitert med til Japan for å læra meir om isskulpturfaget.

SVANER OG THAIMAT: Bilane stoggar ikkje berre for svanene til Steinar, men også for vårrullane frå take away-restauranten til kona Sommai Borge. Dottera Settona (6) er glad i begge delar.

- Det var ein utruleg fascinerande tur, og me såg på utruleg mange flotte skulpturar laga av folk som er langt flinkare enn meg, seier han og ler.

LAGA SKULPTUR TIL KJENDISBRYLLAUP. Då Steinar kom heim frå Japan, heldt han fram med å laga skulpturar. På restauranten der han jobba fekk gjestene servert reker og kamskjel i svære bollar laga av is. Ein av skulpturane til Steinar enda også opp i eit kjendisbryllaup.

- I 1991 laga eg ein isskulptur til bryllaupet til Paul Waaktaar Gamst frå A-ha og Lauren Savoy. Det var to issvaer, slik som eg har laga no. Og svanene stod på eit stort hjarte laga av is. Dei kom i både Se & Hør og VG, seier han stolt.

Steinar hadde eit langt opphald i isskulpturlaginga på kring 15 år. Men for nokre år sidan kom lysta attende, og han fann fram dei japanske sagene att.

- I løpet av dei siste tre åra har eg laga eit par skulpturar her på Oppheim. Men denne gongen ville eg gjera litt ut av det, for å sjå korleis responsen vart, seier han.

MASSIV RESPONS. Steinar laga også ein svaneskulptur til Joker-butikken på Haugsvik. Og like etter at skulpturane kom opp, byrja meldingane å tikka inn på mobilen hans.

- Responsen var over all forventning. Annankvar bil stogga for å ta bilete, og det hagla inn med meldingar på mobilen og på Facebook. Det var skikkeleg kjekt at folk tykte dei var så fine. No er eg topp gira på å laga endå fleire, seier han.

Før Steinar byrja med isfigurar, laga han skulpturar av margarin.

- Eg laga dei av Melange, men det var ganske kjedeleg. Det er mykje kjekkare å jobba med is, for då får ein vera ute i same slengen. Og nett no er det perfekte forhold for å laga isskulpturar. Kaldt og fint, seier han.

MÅ HA MINUSGRADER. No er planen å laga ein ny skulptur til helga. Om vêret held.

- Eg har lenge hatt lyst til å laga ein menneskefigur med eitt gudesymbol av noko slag. Men me får sjå om kulda varer. Kjem det plussgrader er det over, seier han.