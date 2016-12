Arn (8) fekk grana i hus

- Det hadde blitt ein dårleg jolaftan utan!

Tåka heng tungt over åsen. Oppanfor ein isete skogsveg på Tøn høyrer ein lyden av ungar som gaular. Innimellom trea smett små nissar som leikar gøymsel eller tikken.

- HER KAN DEI HERJA på som dei vil, her er ikkje bandtvang, ler Anne Jorunn Nestås Tøn. Ho er grunneigar og tykkjer det er kjekt at noken vil leika i skogen hennar. Og hogga den ned. For smånissane er ikkje berre her for å leika. Dei er på jakt etter joletre. I regi av Jon Gjerde vert det kvart år arrangert sjølvhogst av jolatre på Tøn til inntekt for Amnesty. Store og små kjem med sag, øks og mandariner for å skaffa seg jolestemning.

- Men eg trur det er fyrste gongen me ikkje har snø, seier Anne Jorunn.

ÅTTE ÅR GAMLE Arn Skorve Kindem har byrja å planleggja.

- Eg har sett meg ut eit tre som eg trur mamma vil lika, seier han. Med vesle­syster Vilja og mamma Hilde på slep fører han an inn i skogen. Langt skal me ikkje gå.

- Der! Arn stoggar ved ei buske som er tre gonger så høg og fem gonger så brei som han sjølv.

- Var det ikkje litt stort?

GRUNNEIGAR: Anne Jorunn Nestås Tøn stiller skogen til disposisjon for Amnesty-hogsten. - Kjempetriveleg å ha ungar leikande rundt her!

- Nei!

ARN SET I GANG med å hogga treet. Om lag halvvegs skal veslesyster få prøva seg. Men det går ikkje så fort. Og så får ho ei barnål i fingen.

- Du må gjera det, seier ho til storebror. Han let seg ikkje be to gonger og gyv laus på stamma til treet fell. Så kjem den vanskelegaste jobben - få treet til bilen. For når grana er stor og du sjølv er liten, trengst det mykje vilje for å buksera ho gjennom skogen. Arn gjev seg ikkje, og etter mykje strev er buska i hamn. No lyt han kvista og finpussa.

- Me skal ta den heim, og pynta med jolekuler og stjerner, og leggja presangar­ under.

- Kva tid skal de pynta treet då?

- Eg ... trur i kveld?? Han kikar opp på mor si.

- Nei, ikkje i dag. Vesle jolaftan!

- Åja.

- Kva om de ikkje hadde jolegran?

- Ikkje tre? Det hadde nok kanskje vorte ein dårlegare jolaftan, meiner Arn. Då har dei ingen stader å leggja presang­ane.

- Men me kunne jo hengt dei i taket, då.

TREDEBUTANT. Ekteparet Georgios Micholopoulos frå Hellas og Halina Sokolova frå Ukraina har si fyrste jol i Noreg. Dei skal jobba på Voss resort, og medan dei ventar på snøen, hjelper dei vener å hogga joletre.

NORSK JOL: Ukrainske Halina Sokolova og greske Georgios Micholopoulos har fått sitt fyrste, norske joletre. Dei startar i det små.

- I Hellas har me berre juksetre i plast, forklarer Georgios.

Sjølv finn dei seg berre eit pittelite tre, for dei har dårleg plass i leilegheita si. Halina strålar og lyfter det vesle treet. I Ukraina er dei vane med å pynta tre.

- Hurra!

- Mitt fyrste ekte joletre, flirer Georgios.

SMÅNISSE: Vilja Skorve Kindem (5) treng hjelp av storebror.

HOGG TIL ALLE: Styrk og Trym Strømmen Een har henta fleire tre saman med mor Rønnaug Een. Nokre til dei sjølv og nokre til slekta.