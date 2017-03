Avfallsmottak og kraftverkuttale på møteplanen

Kommunestyret møtes på Mølstertunet i morgon ettermiddag, og der skal dei ta stilling til godkjenning av nytt delegeringsreglement for Voss kommune. Politikarane skal også ha opp saka om 2. gangs handsaming og endeleg godkjenning av privat detaljreguleringsplan for avfallsmottaket på Bjørkemoen. Vidare skal kommunestyret verta einige om ein uttale til «småkraftpakke Voss» 2016. NVE skal handsama sju ulike søknadar om konsesjon for å byggja småkraftverk i Voss kommune, der kommunen kan gje uttale i saka. Administrasjonen innstiller på ein uttale der kommunen tilrår bygging av Urdlandselvi kraftverk, Storagroe kraftverk, Bjørndalen, Tverrelvi og Kleivelvi kraftverk, nokre av dei på vilkår. Administrasjonen vil rå ifrå at det vert gjeve konsesjon til bygging av Haugamoen kraftverk og Togrovi kraftverk.