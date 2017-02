Begeistra for utviding av klatreparken

Voss klatrepark vil utvida, og difor må området regulerast. - Det er utruleg flott det dei får til, meiner Marit Wæhle (Ap).

Torsdag gjekk formannskapet på Voss inn for å leggja detaljreguleringsplanen for Voss klatrepark i Åsbrekkegjelet ut til offentleg ettersyn. Klatreparken ynskjer å investera meir i området for å utvida kapasiteten og aktivitetstilbodet, og alt til sommaren skal fleire trasear med til saman ti zipliner vera på plass i parken, mellom anna over Strandaelva.

- Det er difor viktig at området vert regulert, slik at nye tiltak kan byggjast ut etter ein vedtatt plan, heiter det i konklusjonen frå kommuneadministrasjonen.

OVER STRANDAELVA: Til sommaren kan du fyka i zipline over Strandaelva. Det er ei av investeringane Voss klatrepark satsar på. ILLUSTRASJON: Voss Active

Begeistra utval

I sakspapira vert det peika på at det hadde vore ein fordel å venta med planarbeidet til ny E16-trasé er avklart, men at klatreparken ynskjer fortgang i planarbeidet grunna investeringane som skal på plass alt til sommaren i år.

- Dette er ein flott plan. Veldig spennande, sa Jorunn Ytrefjord (V) i formannskapsmøtet.

- Det er utruleg flott det dei får til, sa Marit Wæhle (Ap).

Ho har sjølv vore og testa ut klatreparken.

- Eg tykkjer det er imponerande kva dei får til med enkle midlar. Dette føyer seg inn i rekkja over kjekk aktivitet som skjer i kommunen vår, sa Wæhle.

Formannskapet gjorde eit samrøystes vedtak om å leggja planen ut til offentleg ettersyn.

SKAL UTVIDA: - Eg tykkjer det er imponerande kva dei får til med enkle midlar, meiner Marit Wæhle (Ap) i Utval for formannskap/plan og økonomi. FOTO: Ingerid Jordal

Nytt vegnamn

I samband med oppstart av plansaka har det kome innspel frå fire offentlege og to private aktørar. I detaljreguleringsplanen er det gjennomført skredfarevurdering og flaumsituasjonen er teken omsyn til. Det har også vore dialog med Statens vegvesen undervegs i arbeidet, for å ta høgde for framtidig situasjon både med og utan tunnelinnslag i området.

I vedtaket frå FPL kjem det også fram at nytt vegnamn i området vert føreslege til Åsbrekkevegen. Namneforslaget vert også lagt ut til offentleg ettersyn, og sendt vidare til namnekonsulenten ved Universitetet i Bergen for uttale.