Bornas dag på isen

Små og store trassa vêr og vind for isfiske på Lønavatnet i helga.

På ein sparketur ut på isen møter Hordaland ti år gamle Joachim Midttun med ein fisk i handa og medalje rundt halsen.

- Eg har fått éin fisk, ei røyr, seier han, medan han stolt viser fram fisken.

Saman med andre store og små deltok han sundag på Bornas Isfiskedag, i regi av Voss jeger- og fiskarlag.

- Dette var veldig kjekt, seier Joachim, som legg til at han elles plar å fiska med far sin.

65 PÅMELDE. Ute på isen møter me Magne Sørestrand, leiar av fiskeutvalet i jeger- og fiskarlaget. Han går frå hol til hol i isen og hjelper dei unge.

- Her har det vore mykje liv i dag, heile 65 ungar var påmelde, noko som er ny rekord, fortel han entusiastisk.

Han tippar at dei unge til saman drog opp førti fiskar.

- Det var for det meste røyr som kom opp, nokre verkeleg fine også. Men det vart også tatt nokre få aurar, seier Sørestrand.

Alle ungane som tredde ut på Løno-isen sundag, fekk låna utstyr. Saft og pølser fekk dei også. Til og med vêrgudane spelte på lag med dei unge isfiskarane.

- Det yra jo då me kom opp her, men så vart det omslag, og me fekk bra vêr nesten heile tida me var her, seier han.

ALLE GODE TING ER TRE: To av borna som søkte fiskelukka sundag, saman med fangsten sin. Foto: Magne Sørestrand

VOSSAMEISTERSKAP. Leiar i jeger- og fiskarlaget, Geir Johansen, ser nøgd tilbake på ei helg med mykje aktivitet på isen. Laurdagen arrangerte dei Vossameisterskapen i isfiske.

- Det var i grevens tid, var ikkje heilt sikkert at det ville vera tjukk nok is. Men det var godt nok, seier Johansen.

Det var 20 deltakarar med i konkurransen, der det var om å fiska flest kilo fisk på tre timar. Vinnar vart Terje Røthe, som vann tevlinga for andre gong.

- Han fekk opp i underkant av to kilo fisk. Du kunne kanskje gonga talet med tre hadde det vore litt betre napp, forklarer han.

Han forklarer at fisken bit best på frå det ljosnar til ein når tidleg føremiddag.

- Så me diskuterer no om me ikkje skal starta eit par timar tidlegare neste år, seier han.

HÅPAR PÅ MEIRSMAK. Noko av tanken bak å arrangera helgeaktivitetane på Lønavatnet, er å få rekruttert fleire til jeger- og fiskarlaget.

- Kvar juli har me også garnfiske på Nesthus for borna som saman med denne helga forhåpentlegvis vekkjer ei interesse hjå dei unge.

FOTO: Benjamin Berdous

At det fell i smak, er han ikkje i tvil om.

- Ein ser fiskegleda hjå borna når garnet blir trekt opp. Dei lyser opp og spring saman i flokk til garnet for å løysa fisken, seier Johansen.

- Eg håpar nokre av ungane også vert bitne av fiskebasillen, seier han.

UORGANISERT OGSÅ. Litt lenger ut på isen møtte Hordaland to latviske kompisar, som fiska medan andre konkurrerte.

- Me har vore her sidan grytidleg i dag, seier Sergej Kuznecous, som hadde tatt turen til vatnet saman med Ruslan Baranovskis.

Til saman hadde dei to ivrige hobbyfiskarane hala opp nesten sju kilo fisk på sju timar, for det meste røyr.

- Særleg før lunsjtider beit det godt på, forklarer Baranovskis, medan han rykkjer litt i stonga.

Plutseleg nappar det til, og i éi rørsle rykkjer han opp stong og line, før ei nyfiska røyr sprellar rundt på isen.

- Dei bit greitt på, men eg skulle ynskja sola kom fram. Då ville meir fisk kome ut frå gøymeplassane sine, seier han.

- Men det vert no nokre gode måltid ut av dette også, avsluttar han.