Onsdag morgon hadde UP promillekontroll på Skulestadmo, der 350 bilar vart kontrollerte. Berre ein person blåste raudt, men då til under 0,2 i promille. Litt seinare vart det mobil- og beltekontroll på Tvildemoen. - Der vart det skrive ut tre forenkla førelegg for bruk av mobil, og eit forenkla førelegg til ein person som ikkje hadde på seg belte, seier Robert Veseth hjå Voss lensmannsdistrikt.