CISV søkjer jenter til leirskuletur til Brasil

No kan du reisa med CISV på årets sommarleir til Brasil.

Den internasjonale, fredsutdannande organisasjonen tilbyr 11-åringar å delta på internasjonale sommarleirar i ulike land. Årets leirskule for born frå vårt distrikt går til São Paulo i Brasil, der fire born får høve til å reisa saman med ein lokal reiseleiar frå Voss. To gutar har alt fått plass, og no søkjer CISV to jenter for å ha fullt lag til den eksotiske turen.

Fredsutdanning

På leirskulane til CISV ynskjer dei å bidra til at deltakarane utviklar seg til ansvarsfulle og fordomsfrie verdsborgarar.

Organisasjonen meiner at arbeidet mot ei fredelegare verd må starta med borna, og utgangspunktet for alle leirprogramma er fredsutdanning og kulturforståing.

På kvar leir er det tolv delegasjonar frå tolv ulike land, frå heile verda.

- Det er altså snakk om vennskap på tvers av landegrenser, språkutdanning, kulturforståing, personleg utvikling frå fire veker på leir, og mykje meir, melder Bjørne Østrem Djukastein.

Han fortel at ein organisasjon som CISV sidan oppstarten etter andre verdskrigen har vore viktig for å bidra til færre konfliktar og meir forståing.

Voss som vertskap

- Men det er spesielt viktig i 2017, då ein ser meir splitting enn på lenge, ifylgje Østrem Djukastein.

Om to år skal Voss vera vertskap for sommarleir, der 48 born frå tolv ulike land kjem for ein månads opphald i bygda saman med sine reiseleiarar.