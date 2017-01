Denne appen skal gjera at mindre mat vert kasta

Ein tredjedel av maten som vert produsert i verda vert kasta. Teknologi som skal bøta på dette har nådd Voss.

Inne på «Linda's Miljøvarer og Helsekost» står kunde Trine Duesund Urne og trykkjer på mobilen sin. På appen «Too Good To Go» finn ho raskt rett knapp, og bestiller éin av dei to posane Linda Bukve har til sals. For 20 kroner får ho ein pose med frukt og grønt, som elles ville vorte kasta.

- Så godt det luktar, utbryt Urne, i det ho får posen.

- Ja, her har du litt forskjellig, mellom anna ein litt «trist» salat, men òg fin jordskokk, svarar Bukve.

Miljøet er motivasjonen. Av dei 20 kronene som Urne betalte, går om lag halvparten til butikken og resten til dei bak appen. For Bukve er det dermed lite å henta økonomisk. Løna er godt samvit.

- Eg veit ikkje om det er mogleg for meg å ta opp og ned prisen og slikt, men det er uansett ikkje føremålstenleg. Poenget er å få minska svinnet, forklarar ho.

Som namnet på butikken tilseier, Bukve er oppteken av miljøet.

- Eg jobbar aktivt med å spreia informasjon om appen, som eg synest er veldig enkel å bruka. Det er ikkje for mange butikkar som nyttar han her, så det kan godt bli fleire.

DAGENS KUPP: På telefonen har Trine tinga og betalt 20 kroner for ein pose frukt og grønt.

I 2015 vart rundt 350.000 tonn med mat kasta i Noreg, ifylgje matsvinnorganisasjonen «ForMat». Bos med ein verdi på om lag 20 milliardar kroner.

- I eit lokalt perspektiv, så vel som i det globale, er det mykje å henta på å minska matsvinn, seier Bukve.

- Det er ekkelt når ein tenkjer på det matsvinnet som er rundt oss, det seier noko om kor lite maten faktisk blir verdsett.

Kjøpar ei overrasking. Som Bukve er også kunde Urne svært oppteken av miljøet. Det var ho som tipsa «Linda's Miljøvarer» om appen, etter å sjølv ha vorta tipsa om appen av venner i Bergen.

- Eg har i ei tid drive med dumpster diving, altså å finna mat som butikkane kastar i konteinarane sine, fortel Urne.

- No får eg også sjansen til å kjøpa maten før han skal i boset, seier ho.

Ho er klar på at råvarene er like gode, iallfall etter varmebehandling.

- Og så er det kjekt at ein ikkje veit kva ein får, eg opplever å få ting som eg aldri hadde kjøpt sjølv, seier Urne.

Vossabakst er positive. Dei fleste store bakerikjedene i Noreg, som Godt Brød og Bakar Brun, samarbeider med «Too Good To Go». Hjå Vossabakst har dei høyrd om appen.

- Ja, eg las ein gong om dette i ei avis, men har ikkje kome så langt enno, seier Bjørg Djukastein, dagleg leiar for Vossabakst. Ho er ikkje framand for å byrja å nytta appen.

- Me er heilt klart opptekne av berekraftig drift, som også var noko av motivasjonen bak bakeriet. Me veit kva som går i varene og er bevisste på at me er ein del av eit krinsløp, forklarar ho.

Miljømedvitne brukarar. I miljøbutikken på Vangen har Bukve eit klart inntrykk av at det har kome fleire brukarar av appen.

- Det er ikkje så aldersbestemt kven som brukar dette tilbodet. Det som går igjen er folk som er miljømedvitne, og folk som er bevisste på kva dei puttar i munnen, fortel ho.

Ho ser håp for framtida.

- Det er positivt at me kjem inn i ei tid der det verkar som at fleire verksemder blir klar over svinnet dei står for, og der økologisk mat har innpass hjå «dei store», fortel ho.

Enn så lenge har ikkje kjedebutikkane på Voss nytta seg av appen, men ho trur dei kjem etter.

- «Da e' berre fø bra te å la ve», seier ho.