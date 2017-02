Desse føretaka vart skipa i januar

Bjørke Kraft AS og Trådsnello AS heiter to av dei 13 selskapa som vart skipa på Voss i januar månad.

Hordaland har tidlegare presentert alle nyskipa selskap ved årsslutt, i framtida vil me skriva om dei månad for månad. I januar 2017 vart til saman 18 selskap melde inn til Brønnøysundregistera frå vårt område, av dei heile 13 frå Voss kommune. To lokale selskap gjekk konkurs i januar, ei verksemd i Ulvik og ei på Voss.

Voss kommune BJØRKE KRAFT AS: Selskapet har som føremål å eiga aksjar eller delar andre selskap og naturleg tilknytt aktivitet. Dagleg leiar: Sigmund Bjørke. Styreleiar: Arnstein Bjørke. BRYNALII 103 AS: Skal eiga, forvalta og leiga ut fast eigedom og driva naturleg tilknytt verksemd. Narve Gjeraldstveit er både dagleg leiar og styreleiar. FADNES REKNESKAP AS: Rekneskapsføring for andre i vidaste forstand, konsulenttenester med vidare. Jarle Olav Fadnes er dagleg leiar og styreleiar. FLOR AS: Design, produksjon og sal av arbeidsklede, verneutstyr og anna. Kristin Lemme er dagleg leiar og styreleiar. FYSIO VOSS AS: Fysioterapitenester og naturleg tilknytt verksemd, aksjeteikning eller anna deltaking i selskap med liknande føremål. Stine Øvsthus er dagleg leiar og styreleiar. GJERALDSTVEIT HOLDING AS: Eiga, forvalta og investera i selskap, aksjar og fast eigedom og naturleg tilknytt verksemd. Narve Gjeraldstveit er dagleg leiar og styreleiar. HOVDANE MASKIN AS: Anleggsverksemd med graving, boring, transport og snørydding, deltaking i andre selskap med liknande føremål, kjøp og sal av aksjar og eigedom. Geirmund Vik Hovdane er dagleg leiar og styreleiar.

JGJ INVEST AS: Anleggsverksemd med graving, boring, transport og snørydding, deltaking i andre selskap med liknande verksemd, kjøp og sal av aksjar og eigedom. Styreleiar: Jan Geir Jensen. SAMEIGET BB1-NYRESFELTET: Eigarseksjonsameige. Styreleiar: Rune Arnøy. TRÅDSNELLO AS: Butikkhandel med tekstilar og utstyrsvarer. Lillian Øyre Midttun er dagleg leiar og styreleiar. VANGJOLO AS: Kjøp og sal av aksjar eller på annan måte gjera seg interessert i andre føretak. Styreleiar: Jan Geir Jensen. VOSS HAGE OG ANLEGG AS: Skal tilby tenester innan anleggsgartnar- og entreprenørverksemd og naturleg tilknytt verksemd. Arild Lid er dagleg leiar og styreleiar. VOSSAKLINIKKEN AS: Behandling/førebygging innan fysioterapi, naprapati og annan behandling. Kursverksemd, gruppetrening, utleige av behandlingsrom og anna som naturleg høyrer saman inn under dette. Nick Sabro Gregersen er dagleg leiar, Ingvild Eikeland styreleiar.

Vaksdal kommune HEIMALAGA MAT FRÅ PØYLO AS: Produksjon og omsetnad av heimalaga mat og anna verksemd som naturleg høyrer saman med dette. Bjørn Eikefet er dagleg leiar, Laila Mette Bolstad styreleiar. KOD EIENDOM AS: Kjøp, utleige og forvaltning av eigedom og oppføring av bygningar. Kjell Ove Dalseid er dagleg leiar og styreleiar.

Ulvik herad HARDANGER PANORAMA LODGE AS: Oppføring og drift av fast eigedom for korttidsutleige. Arild Opheim er dagleg leiar og styreleiar. HARDANGER SLIPEVERKSTAD AS: Sliping, reparasjon og vedlikehald av knivar, sakser, frisørsakser, økser, ljåar, treverktøy og tilsvarande arbeid. Styreleiar: Terje Breivik. KRITLE FJORDTUN AS: Eige og drift av område for fritidsbustader, irekna sal av tomter til fritidsbustader. Styreleiar: Kristoffer Hjeltnes.

Konkursar: Ulvik herad KVÅLE JØRUND: Bransje: Sauehald. Konkurs opna 12. januar 2017. Bustyrar er advokat Johannes Romstad.

Konkursar: Voss kommune KLEOPATRA GAVE AS: Butikkhandel med kjøkkenutstyr, glas og steintøy. Konkurs opna 13. januar. Bustyrar er advokat Gunnar A. Haahjem.