Dette såg me mest på kino i fjor

Voss kino auka omsetnaden med meir enn ein halv million i fjor, og med det vart 2016 det beste kino­året sidan 2011, då kulturhuset opna.

Voss kino | Ti på topp (besøkstal i parantes) 1. Istid: På kollisjonskurs (2629) 2. Kongens nei (1882) 3. Børning 2 (1846) 4. Snekker Andersen og Julenissen (1837) 5. Et helt halvt år (1219) 6. Dyrene i Hakkebakkeskogen (1182) 7. Kjæledyrenes hemmelige liv (1139) 8. Solan og Ludvig - Herfra til Flåklypa (1087) 9. Kung Fun Panda 3 (1029) 10. Alvin og gjengen: I farta (997)

Statistikken for 2016 hjå Voss kino syner ein besøksauke på tolv prosent og ein inntektsauke på 18 prosent for 2016, samanlikna med året før. Det er kinokonsulent Ann Karin Atterås nøgd med.

- Me er kjempeglade for det. Heile landet har hatt ein bra auke, så me er glade for at me også har det, seier ho.

Kinokonsulenten trur folk går stadig meir på kino fordi folk framleis vil ut og oppleva film saman med andre.

- Også er det sjølvsagt mykje bra filmar. Det er ekstra kjekt at norske filmar er i skotet, seier kinokonsulenten.

POPULÆR KINOFILM: Snekker Andersen og Julenissen gjekk godt i 2016 på kino både i Ulvik og på Voss. FOTO: Filmweb

Solide tal

Totalt vart det selt 39.685 billettar hjå Voss kino i 2016, som er ein solid auke på 4698 fleire besøkjande frå året før. Omsetninga for i fjor bikka fire millionar kroner, medan den i 2015 var på 3,38 millionar.

I tillegg hadde Voss filmklubb 524 besøkjande. Festivalfilmar og gamle digitaliserte filmar hadde 247 besøkjande i 2016.

- Det er veldig kjekt at nesten førti prosent av billettane er kjøpt på nett. Der ligg me stabilt på same nivå som i 2015. Det er eit mål sidan me har investert i ei slik løysing, og samstundes slepp kundane gebyr i tillegg. Det går også fortare i billettluka då, seier Atterås.

Kinokonsulenten fortel at dei har fått tilbakemelding på at det nokre gonger kan sjå ut som om det er få besøkjande på kvar film.

- Men me har tre gonger så mange visingar enn før, så det kan sjå ut som det er få på nokre filmar når det totalt eigentleg er fleire som går, forklarar ho.

JULEHISTORIE: Forteljinga om Snekker Andersen og Julenissen har vorte ein populær kinofilm over heile landet, inkludert her lokalt. FOTO: Filmweb

Tidenes beste

Auken på besøkstala lokalt er samanfallande med auken på landsbasis, som syner at 2016 vart tidenes beste norske kinoår med 13.119.180 besøkjande over heile landet. Før dette må ein truleg tilbake til 60-70-talet for å finna høgare besøkstal, melder Atterås.

Dei tre filmane som er på topp på landsbasis, er Kongens nei, Snekker Andersen og Julenissen og Børning 2.

- Mange nordmenn gjer det bra i Hollywood for tida og norsk film vert lagt merke til utanlands. Det er veldig kjekt, meiner kinokonsulenten.

Fleire storfilmar i vente

Opningsåret 2011 var besøkstalet på 44.932, og seinare har det ikkje vore på langt nær bra som i 2016. I 2011 hadde kinoen framsyning alle dagar, medan måndagar vart kutta ut frå 2012. Besøket under Voss Cup var også inkludert i besøkstala for 2011, men ikkje seinare då framsyningane har vore i Gamlekinoen.

No ser Atterås fram til kinoåret 2017, der fleire storfilmar ventar.

- Me satsar på like bra besøkstal framover. Det vert kjempespennande, seier ho.

Mellom filmane som kjem er dokumentaren­ om Marcus og Martinus med premiere 20. januar, den norske thrilleren Kings Bay med premiere 27. januar, Fifty Shades Darker kjem 24. februar og Skjønnheten og udyret har premiere 17. mars. I tillegg kjem ein ny Pirates of the Caribbean-film i slutten av mai og Star Wars: Episode VIII kjem 15. desember.