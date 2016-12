Drapssaka er ferdig etterforska

Nordhordland tingrett har igjen gått inn for å forlenga fengslinga av mannen som er sikta for å ha drepe Mona Nordaas på Evanger i juni i år. Mannen i 40-åra vart tidleg i november kjent strafferettsleg tilrekneleg av dei to sakkunnige som har granska den mentale helsa hans. Han har erkjent drapet og risikerer fengsel i inntil 21 år for ugjerninga. Saka er no ferdig etterforska og skal sendast over til statsadvokaten denne veka eller eventuelt rett over nyttår, kjem det fram av rettspapira. Rettssaka skal etter planen opp på nyåret.