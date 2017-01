Elleve fekk bøter

Måndag morgon hadde politiet fleire kontrollar på Voss. Fyrst vart 205 sjåførar kontrollerte for promille i Gjernesvegen. - Der var det ingen utslag, så det er veldig bra, seier Robert Veseth hjå Voss lensmannsdistrikt. Kontrollen gjekk føre seg frå omkring klokka 08.00 til 10.00. Etterpå flytta politiet seg til Tvildemoen, der det var fokus på beltebruk og mobil. Åtte forenkla førelegg vart skriven ut for mobilbruk og tre gebyr for manglande bruk av bilbelte. - Det vart også ei politimelding for køyring utan gyldig førarkort, fortel Veseth. Kontrollen varte i ca. to timar.