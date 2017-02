Emil er fem år og stuntmann

Emil Skorve Paulsen lever opp til myten om den tause og litt mystiske filmstjerna. Men ein smil og to kan han spandera.

Å verta stuntmann i ein alder av fem og eit halvt år er ikkje alle unt. Men Emil er så god på sykkel og van med bratte bakkar at lett danka ut jamaldrande danske filmskode- spelarar når dei tøffe opptaka skulle gjerast.

- Me venta heile føremiddagen for at Emil skulle køyra hundre meter ned svingane mot Holo, så heile greia var gjort på fem minutt! Men det var litt stas at dei stogga biltrafikken då Emil skulle køyra, fortel mamma og stuntmanns-assistent Silje Skorve Paulsen.

Førespurnad. Sjansen som stuntmann kom eigentleg nokså tilfeldig.

- Eg vart kontakta gjennom padle-klubben, fordi dei trong statistar under innspelinga. Men så hadde dei høyrt at eg hadde ein son i passande alder, og som var god på sparkesykkel. No var akkurat det ei lita mistyding, for sparkesykkel er ikkje det Emil har drive mest med, men det løyste seg, forklarar stunt-assistent-mamma Silje.

Heile filmen handlar om at pappaen i filmen har fått ny jobb, i eit norsk selskap med kontor i 27. etasje. Pappa lir av høgdeskrekk. Måten å kurera den på er sjølvsagt å gjera halsbrekk-ande og spennande ting høgt oppe i den norske fjellheimen. Korkje store eller små danskar trivst så godt med bratte bakkar, men det gjer Emil.

OG ... KØYR: Emil gjer seg klar til å susa ned svingane mot Holo på sparkesykkel - etter nokre siste orda frå stuntmamma Silje.

Vossapremiere. Denne helga var det Vossa- og noregspremiere på den danske familiefilmen Far til fire - på toppen. Og det er berre i dag vossingane kan sjå filmen, i denne omgang. Årsaka til at Voss får premieren er at danskane kom til vossatraktene og gjorde innspelinga sist haust. Lokale aktørar som Voss Resort, VossVind, Voss Active, Visit Voss og Voss Utferdslag ytte mykje hjelp og assistanse. Elevar og tilsette frå Evanger skule, Vangen skule og Voss folkehøgskule var med som statistar. Til saman var meir enn hundre statistar frå området med framfor kamera, i tillegg til fleire lokale filmarbeidarar.

Spinnglatt. Me møter Emil og mamma Silje ved pumptracken på Prestegardslandet. Naturleg møtestad for ein vordande sykkelmeister. Men vêr og temperatur er ikkje det mest ideelle for elegante sykkeltriks. Faktisk er det så glatt at både journalist og fotograf burde ha sendt stuntmenn ut på denne jobben.

Emil er i alle fall kledd for uteliv, og hjelmen er på - akkurat slik han var under opptaka.

REKLAMEFILM: Med til ei kvar filminnspeling høyrer det med å laga filmsnuttar til marknadsføringa. Utsikten frå Bavallstunet har også fått sin plass på filmplakaten. FOTO: Vidar Herre

- Den danske guten som spelte hovudrolla Per hadde mørkt krølla hår, så dei spraya mørkt hår under hjelmkanten på Emil, forklarar mamma. Dei to gutane var akkurat jamhøge, og det er uråd å sjå kven som er kven på filmen.

Lite å snakka om. Emil meiner tydelegvis at filminnspelinga var lite å snakka om. Han kan gå med på at det var kjekt, og at han hadde hjelm og briller under opptaka. Men når mamma minner han på at han også var utstyrt med eit belte der det dingla kopp og kniv, blånektar han høglydd. Den som kjem på premieren får sjå kven som har rett.

Premieren i skal han i alle fall på. Sikkert saman med andre vossingar i hopetal. Og kanskje vert det ein liten privat premierefest med bollar og brus etterpå? Dei tause stjerne tør gjerne opp når festen tek litt av. Og skulle det verta keisamt, kan det vel henda Emil tek seg ein runde på sykkelen.

FOTO: Vidar Herre