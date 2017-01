Endeleg er Båbrua strødd

Båbrua i Tvildemoen vert ifylgje Arne Røen aldri rydda for snø eller strødd. I dag tok kommunen affære og strødde sand på den glatte gangbrua.

- Kvifor vert Båbrua aldri rydda for snø og strødd når det er is. På begge sider av brua vert dette utført. Er det slik at de ikkje klarer å strø fordi det er bommar på begge sider av brua? Er de redd for at brua ikkje toler vekta av sanden? Eg har sykla over denne brua ni vintrar no og sluttar aldri å undra meg over dette. Kva er problemet?

Den som spør, er den mjuke trafikanten Arne Røen. Båbrua er ei gangbru som kryssar Strandaelva, og som ein kan nytta for å koma frå Strandavegen til Tvildemoen.

Kommunikasjonsrådgjevar Tor Helmer Halvorsen lova strødd bru då Hordaland kontakta han om saka.

- Brua er ikkje blitt brøyta grunna bøylar på båe sider som hindrar tilkomst av brøyteutstyr. Voss kommune vil no opna brua på Tvildemo-sida slik at innleigt brøytar kjem til med utstyret sitt. Denne bøylen vil vera open i brøytesesongen. Dette vil også gje Voss kommune moglegheit til å strø med vårt lette brøyteutstyr, altså strøbil. Brua vert strødd i dag, skriv Halvorsen i ein e-post.

Knappe to timar seinare sende kommunen biletbevis på at brua er strødd for denne gongen.