Få TV-kanalar også på Vetleflaten

Også på Vetleflaten omsorgssenter har det vore skrante med fjernsynskanalar den siste tida. No skal ei mellombels løysing vera på plass over helga.

Voss kommune planlegg ei meir omgripande omlegging av fjernsynstilbodet for alle sine institusjonar. Men det tek tid, for her må ein ut og henta inn prisar, velja løysingar osb. Den siste tida har det vorte kjent at Voss sjukeheim og rehabiliteringa på Hagahaugen har hatt minimalt med fjernsynkanalar å velja mellom. For ei veke sidan fekk Hordaland tips om at det ikkje stod stort betre til på Vetleflaten omsorgssenter.

Antennesentral

Voss sjukeheim og Hagahaugen har fått på plass nye antennesentralar i påvente av den store omlegginga. Då Hordaland tok kontakt med kommunen torsdag, vart det sett i gang arbeid med å sikra Vetleflaten same tilbodet.

Ifylgje kommunikasjonsrådgjevar Tor Halvorsen i Voss kommune er det tinga ny antennesentral til Vetleflaten, og fredag middag kunne han melda at arbeidet med å montera ny antennesignal på Vetleflaten tek til måndag. - Då vil brukarane på Vetleflaten få tv-signal som før.

Kommunikasjonssvikt?

Ut frå meldinga Hordaland fekk for ei god veke sidan, har brukarane på Vetleflaten omsorgssenter hatt eit særdeles magert fjernsynstilbod. Men då Hordaland kontakta Voss kommune torsdag føremiddag, hadde informasjons- og IT-sjef Torbjørn Titlestad fått melding om tilstanden fyrst same morgonen. Kvar informasjonen har stogga, er ikkje så godt å seia.

Styrar Mette Stark på Vetleflaten ynskjer ikkje å kommentera saka, men viser til kommunen sin IT-ansvarlege.