Hordaland fylkeskommune ved Utval for kultur, idrett og regional utvikling har nyleg vedteke å tildela Voss kommune 70.000 kroner i tilskot til ei moglegheitsstudie for Stalheims-området. Fylkeskommunen fekk inn 40 søknadar på til saman ca. fire millionar kroner under posten «Tilskot til større kulturprosjekt med regional verdi - hausten 2016». Voss kommune var ein av sju søkjarar som fekk tilskot.