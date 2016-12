Fekk vatn inn i kjellaren i Skulestadmo

Voss brannvern måtte rykkja ut då overflatevatn trengde inn i eit bustadhus i Skulestadmo.

Kring klokka 13.30 fekk Voss brannvern ei melding om at eit bustadhus i Skulestadmo hadde fått vatn inn i kjellaren.

- Det dreia seg om ein bekk som hadde kome på avvegar, og overflatevatnet hadde kome inn i huset. Vatnet sto kring 10 cm over golvet, seier Geir Ove Pedersen i Voss brannvern.

Brannvernet har no fått kontroll på staden.

- Me fekk styrt vekk bekken med ein gravemaskin som sto på staden. I tillegg har me fått ut det meste av vatnet med vassugarar, seier han.

Dette er førebels det einaste oppdraget Voss brannvern har vore ute på grunna dei store nedbørsmengdene på fredag. På Dale måtte brannvernet frå Vaksdal rykkja ut då butikken fekk vatn inn i kjellaren. Les meir her!

- Pass på sluk og vassvegar

Pedersen oppmodar folk om å passa på at sluk og anna ikkje er tiltetta.

- Det er viktig å passa på, no når me får så store nedbørsmengder. Då kan ein kanskje førebyggja at slike ting skjer, seier han.

Lurar du korleis vêret vert vidare i nyttårshelga? Sjå her!