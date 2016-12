Hendinga fann stad på E16 onsdag kveld mellom Voss og Vaksdal. Ein bilførar som hadde montert eit kamera i bilen, vart forbikøyrd på ein måte han meinte var både farleg og ulovleg.

Han varsla UP som stoppa bilen ved Dalseidtunnelen. Då dei fekk sjå filmen av forbikøyringa, bestemte ordensmakta seg for å gje sjåføren eit forenkla førelegg. Det viste seg vidare at bilen ikkje var forsikra, og dermed rauk også skilta på bilen.