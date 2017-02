Fjernar flaskehals på Raundalsvegen

No forsvinn flaskehalsen på Raundalsvegen ved Ygre.

Over sju tusen kubikkmeter steinmasse frå Jobergtunnelen i Granvin, går med i gjelet ved Ygre, når delar av fylkesveg 307 til Raundalen no skal «standardhevast».

Svingen ved Ygre er så smal at to bilar ikkje kan møtast, og vegen har lenge vore ein flaskehals for trafikken her.

SOLEN I BOTNEN: Maskinarbeidarane legg ut lag etter lag med stein-massar, som vert pressa saman av valsa. Over sju tusen kubikkmeter masse skal gå med. Det er kring 700 lastebillass.

Stabbesteinar fortel

I tillegg sig han han sakte, men sikkert, og trafikkpresset minkar ikkje. Dei gamle stabbesteinane på nedsida av vegen syner dette tydeleg. Steinane, som vart sett som vern mot utforkøyringar for over hundre år sidan, er sjølve på veg ned bakkane. Den gamle fyllinga, som truleg er massar frå då dei dreiv jernbanetunellen like ved, treng nye forsyningar.

Og no vert det ordna opp. Vegvesenet har engasjert Bulken Maskin AS, som har både gravemaskinar og valse i full rulle i botnen av dalen.

- Her har dei mura seg opp fire meter turrstein. Det er sole for ei 50 meter lang fylling som skal gå nesten heilt opp til fylkesvegen. Øvst mot sjølve vegen kjem ein fire meter høg steinmur. Då skal vegen verta både breiare, slik at køyretøy kan møtast, og sterkare, slik at han ikkje sig ut slik ha har gjort seinaste åra.

Klar innan sommaren

Dette fortel byggjeleiar Kåre Olav Aldal og kontrollingeniør Ingrid Dagestad Rolland i Vegvesenet.

- Dette har lenge vore ein flaskehals på Raundalsvegen, og det er nok på høg tid å ordna opp her no. Me brukar steinmassar som har vore lagra på Istadmyrane. Dei stammar frå anlegget i Jobergtunnelen, og er massar av god kvalitet, fortel dei.

Arbeidet er kostnadsrekna til fire millionar kroner, og om alt går etter planen, skal vegen vera klar i løpet av sommaren.

I tillegg til svingen ved Ygre, vert Raundalsvegen utbetra med nokre punkt ved Skiple, og eitt i Skipleseidet, der det er sterk stigning og smal veg, fortel Dagestad Rolland og Aldal.