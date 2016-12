Den totale kostnaden på skadesaka etter storflaumen i 2014 når det gjeld Voss Kulturhus er no klar. Kostnaden vart på nesten 7,9 millionar kroner. Naturskaderapporten er gjort av Vossatakst ved Stein Hanto. Storflaumen i 2014 skuldast kraftig nedbør over ein tredagarsperiode, og ifylgje NVE sin rapport etter flaumen gjorde den skadar på meir enn 1000 eigedomar over heile Vestlandet.