Fleire vel å køyra tunellen

Vangstunellen verkar etter føresetnadene: stadig fleire vel tunellen, og trafikken gjennom Vangen er fallande.

Statens vegvesen har no klar trafikktala for 2016, basert på fire teljepunkt på Vangen og eitt midt i Vangstunellen.

Tala viser at trafikken gjennom Vangstunellen aukar med godt 300 bilar pr dag på årsbasis, frå godt 3.000 pr døger i gjennomsnitt i 2014, via godt 3.300 i 2015 til godt 3.600 daglege køyretøy i 2016.

MJUKE TEK OVER: Talet på bilfarande gjennom Vangen er fallande år for år, stadig fleire vel Vangstunellen. I biletet her: utsikt gjennom drosjebilvindauget til Leif Arne Vangsnes. Arkivfoto: Ingerid Jordal

2.500 bilar borte

Samstundes minkar trafikken forbi alle teljepunkta på Vangen med fleire hundre bilar kvar dag heile året.

Det mest trafikkerte teljepunktet står ved Langebrua. Forbi her passerte det 11.500 bilar pr døger i 2013, før Vangstunellen vart opna.

I 2014 var talet falle til 10.000 pr døger på årsbasis, medan ferskaste målinga, frå 2016, hadde ein årsdøgertrafikk på 9.800. Men dette er teljepunktet lengst borte frå tunellen, og dermed punktet der tunellen gjev minst effekt.

Største effekten kjem ved teljepunktet i Evangervegen, ved Fleischer's Hotel. Før tunellen opna, passerte i snitt 6.500 bilar forbi her dagleg, på årsbasis. I 2016 var årsdøgertrafikken til samanlikning 4.000. 2.500 bilar var med andre ord borte, sidan tunellopninga. Og samstundes er innslaget av tungtrafikk redusert frå 10 til 5 prosent.

725 tunge dagleg

Statens vegvesen har i tillegg teljepunkt både ved Voss kino og i Strandavegen. Størst effekt har Vangstunellen hatt i Strandavegen, der nær 2.000 daglege bilar no er «borte» sidan 2012, fordi dei har valt Vangstunellen. Ved Voss kino er ikkje utslaget fullt så stort, der har trafikken falle frå 9.000 i døgeret til 7.400. Men her er det to viktig moment å hugsa på. For det fyrste den generelle trafikkauken som har funne stad i perioden, men ikkje minst at innslaget av tunge køyretøy er halvert i perioden. I Strandavegen var heile 13 prosent av totaltrafikken tunge køyretøy i 2013, i 2016 var innslaget redusert til 7 prosent.

At «dei tunge» verkeleg vel Vangstunellen, gjev teljepunktet dér klar melding om. Like frå opningsåret 2014 har innslaget av tunge køyretøy lege på 20 prosent. Og når totalen i 2016 var 3636 køyretøy, inneber 20 prosent eit snitt på 725 stk - vogntog, lastebilar og bussar - kvar dag heile året.

Noko som samstundes betyr at Vangen er spart for dei same 725 køyretøya kvar einaste dag!

- Tunellen verkar

- Bra for Vangen at dei tunge køyretøya i all hovudsak vel tunellen, konstaterer ordførar Hans-Erik Ringkjøb i ein kommentar.

- For Vangen sitt vedkomande er det likevel ei opplagt utfordring å få fleire til å stogga bilen sin, når dei fyrst er her. Nykkelen i så måte er nok å gjera det trivelegare på Vangen, ikkje minst for dei mjuke trafikantane. Og det er akkurat dét me skal i gang med no i 2017, gjennom senka fartsgrense, opphøgde fortau og ei rekkje andre tiltak. Håpet i den samanheng er at me vil sjå endå tydelegare tunelleffekt i åra framover: mindre gjennomgangstrafikk og meir liv i gatene!