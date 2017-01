Folkemøte tysdag om sju nye småkraftverk

Tysdag fyrstkomande byr NVE inn til folkemøte for å presentera planane for sju påemna småkraftverk i Voss kommune.

Møtestad er kantina i Tinghuset på Voss, og NVE melder at møtet vil vera ope for både spørsmål og diskusjon.

52 mill kilowattimar

Totalt har dei sju småkraftverka ein teoretisk kapasitet for å produsera 52,23 GWh elektrisk kraft på årsbasis, som tilsvarer like mange millionar kilowattimar. Dette er nok til å forsyna minst 2600 einebustader med straum heile året. Dei fire største av dei sju ligg alle saman godt inne i Teigdalen, i nærleiken av Brekkhus eller Århus.

Konsesjonssøknadene for dei sju kraftverka ligg òg til offentleg ettersyn på Servicetorget i Voss kommune, og kan i tillegg sjekkast ut på NVE sine nettsider. Høyringsfristen er sett til 10. mars 2017.

Tverrelvi kraftverk

Størst av dei sju moglege småkraftverka er Tverrelvi kraftverk ved Århus i Teigdalen. Her vil årsproduksjonen kunna nå heile 13,50 GWh, og kraftverket vil dermed kunna forsyna heile 675 hushald med straum. Tiltakshavar er NGK Utbygging AS, og utbygginga er kostnadsrekna til 47,2 mill kr. Utbyggingspris pr kilowattime er dermed 3,50 kr. Inntaket er planlagt på kote 680 og kraftstasjonen på kote 200. Vatnet er tenkt framført i tunell gjennom fjellet.

Togrovi kraftverk

Nest største prosjektet er Togrovi kraftverk, i området mellom Mæstad og Brekkhus. Årsproduksjonen er stipulert til 9,42 GWh, og planlegginga skjer her like eins i NGK Utbygging sin regi. Kraftverket vil ha inntak på kote 525 og kraftstasjon på kote 80. Prosjektet er planlagt med borehol som fører dei to elvane Togrovi og Husagrovi over til Lambagrovi på kote 525. Herifrå går vatnet i tunell ned til ein kraftstasjon på nedsida av Teigdalsvegen. Utbyggingskostnaden er summert til 40 mill kr, som gjev ein utbyggingspris på 4,30 kroner pr kilowattime.

Storagroe og Bjørndalen

Tredje størst av dei sju er Storagroe kraftverk på Brekkhus (i retning mot Eksingedalen), i regi av Voss Energi AS. Her er den teoretiske årsproduksjonen rekna til 9,0 GWh, med inntak på kote 480 i Storagroe og kraftstasjon nede på kote 160. Oppe i fjellet er det òg planlagt eit sideinntak over frå austsida av Midtfjellet. Planlagd røyrgate er 1700 meter lang. Utbyggingskostnad: 37,82 mill kr. Utbyggingspris: Kr 4,20 pr kWh.

Det fjerde og siste av dei påemna nyanlegga i Teigdalen har fått namnet Bjørndalen kraftverk. Med ein teoretisk årskapasitet på 7,2 GWh er det òg minst av dei fire planlagde kraftverka i området.

Bjørndalen kraftverk har nedbørsfeltet sitt i eit dalføre oppover mot Kvitanosi. Inntaket ligg på kote 490, kraftstasjonen på kote 305, og mellom desse er det planlagt ei 1200 meter lang røyrgate nedgraven i terrenget. Utbyggingskostnaden er kalkulert til 28,4 mill kr, utbyggingsprisen pr kilowattime vert dermed 3,95 kroner.

Kraftverk på Urdland

Urdlandselvi kraftverk er eit femte prosjekt, som baserer seg på elva som kjem nedover frå Kvitno i Raundalen. Tiltakshavar er Småkraft AS. Kraftverket vil utnytta fallet mellom kote 430 og 290, og har ein teoretisk kapasitet for å produsera 6,55 GWh pr år.

Vatnet er tenkt framført til kraftverket gjennom ei 1620 meter lang røyrgate, som skal vera nedgraven i terrenget heile vegen. Utbyggingskostnaden er utrekna til 25,0 mill kr, som gjev utbyggingsprisen 3,80 kroner pr kilowattime.

Ombygging på Mjølfjell

Kleivelvi kraftverk er eit tiltak i regi av Mjølfjell Ungdomsherberge AS. Planen er å oppgradera det eksisterande Kleivafoss kraftverk frå 1946. Inntaket i Kleivelvi ligg på kote 700, kraftstasjonen på kote 677, og fallet er såleis berre på 23 meter. Lengda på den nye røyrgata vil verta 175 meter, men medan noverande røyrsystem ligg oppe i dagen, er det nye tenkt nedgrave langs same trasé. Utbygginga er kostnadsrekna til 11,3 mill kr, noko som gjev utbyggingsprisen 3,05 kr pr kWh.

Haugamoen kraftverk

Minst av dei sju prosjekta er Haugamoen kraftverk ved Øvre Rong (kote 422), og med inntak i Løkjane (kote 561). Mellom inntak og kraftverk skal ei ca 1100 meter lang røyrgate førast fram, i hovudsak nedgraven i jorda. Voss Energi AS er konsesjonssøkjar og kraftverket vert planlagt med ein årsproduksjon på 2,86 GWh. Dette er likevel straum nok til drygt 140 normale einebustader.

Tiltaket er omfatta av verneplanen for Vossavassdraget, som set klare grenser (1 MW) for storleiken på installasjonen i kraftverket. Maksimalt vil kraftverket dermed berre kunna utnytta 37 prosent av vatnet i elva, går det fram av konsesjonssøknaden. Men reint teoretisk vil Haugamoen kraftverk kunna produsera heile 5,3 GWh i eit normalår, vert det opplyst i konsesjonssøknaden. Kostnaden for utbygginga er kalkulert til 22,59 mill kr.