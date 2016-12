For store hytter på Skiple?

Hyttestorleiken stod i fokus­ då kommunestyret hadde­ planframlegget for Nedre­ Skiple hyttefelt i Raundalen til sluttavgjerd sist veke.

- Det vert bygt altfor store hytter på Voss. På tide å setja foten ned, meinte Lillian Rogne (MDG), som føreslo at 110 kvadratmeter skulle vera maksimal storleik i Skiple­feltet. I planforslaget O.L. Tvilde har utarbeidd, på vegner av Nedre Skiple Hyttefelt AS, var 143 kvm øvre grense.

- Store hytter gjer større inngrep i naturen, og ikkje minst vert energiforbruket større, påpeika Rogne.

Lov å bruka vitet

- Kan vera samd i at hyttene på Voss er vel store, kommenterte Anita Jordalen (Sp).

- Men uansett vil det jo vera uheldig om hyttebyggjarar i Raundalen skulle få andre krav enn dei som byggjer i Bavallen eller Myrkdalen. Eg synest alle skal handsamast likt, gjorde ho klart. Jordalen minna elles om at det var kommuneplanen som opna for dei stadig større hyttestorleikane.

- Men det at me har gjort feil tidlegare, treng ikkje bety at me skal halda fram med det same, repliserte Rogne, som minna om at MDG ikkje var med i kommunestyret då gjeldande kommuneplan vart vedteken.

- Kvifor ikkje bruka vitet, og kvifor ikkje starta straks?

Varsla generaldebatt

- Eit godt forslag, kommenterte Synnøve Bjørgum (Sp). - Men eg synest likevel det er dumt at berre eitt område får slik handsaming. Eg føreslår heller at me tek ein stordebatt om temaet når kommuneplanen skal rullerast. Og då kan me heller opna for at platting og veranda ikkje skal reknast med i totalen. For dér er energi­forbruket neppe så stort!

Ordførar Hans-Erik Ringkjøb (Ap) opplyste at bakgrunnen for auken i hyttestorleikar sjølvsagt var basert i eit ynskje frå utbyggjarar og marknaden.

- Men enn så lenge får me fylgja kommuneplanen. Og så får me ta generaldebatten om prinsippa i samband med kommuneplanen!

Lillian Rogne sa seg samd i det, og ved endeleg avrøysting stilte også MDG sine to folke­valde seg bak hytteplanen, som opnar for ni nye hytter på Skiple.

- Men det var viktig for oss å få sett fokus på problematikken alt i dag, sa ho, som forklaring på røystinga.