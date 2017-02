Foreldra åtvara mot for liten skule på Palmafossen

Brakker vert løysinga på Palmafossen skule til hausten, men politikarane er ikkje nøgde med at situasjonen vart som den vart.

Saka om mellombels lokale på Palmafossen skule var oppe i kommunestyret torsdag, der politikarane gjorde eit samrøystes vedtak i tråd med innstillinga frå administrasjonen og vedtaket frå formannskapet. Modulbygg for to klasserom vert etablert frå og med skulestart august 2017, kostnadene vert dekka av kommunen sitt disposisjonsfond og ein skal koma tilbake til ei varig løysing i samband med økonomiplanen.

REDD: Ordførar Hans-Erik Ringkjøb er redd ein kan hamna i liknande situasjonar som ved Palmafossen i framtida. Her frå nyopninga i mars 2016. FOTO: Anne Rivenes

«Brakkebygrenda»

Fleire i kommunestyret uttrykte misnøye med korleis ein har hamna i situasjonen.

- Når me har reguleringsplanar oppe må me sjå på konsekvensane for skuleplassar og liknande, slik at me ikkje kjem til å hengja etter. Om me ikkje klarar å vera i forkant, kjem Voss til å enda opp som «Brakkebygrenda», sa Iril Schau Johansen (H).

Hilde Lussand Selheim (Sp) meiner saka er trist for kommunen.

- Foreldre på Kløve prøvde å fortelja dette då skulen skulle leggjast ned, at det vart bygd for liten skule på Palmafossen. Kva vert resultatet? Ei brakkebygd, slik me ser det no, sa ho.

- Skapar mistru

Lussand Selheim har ikkje tru på at modulbygga nokon gong kjem til å verta fjerna frå skulen.

- Det er endå eit byggjefelt på gang på Rene, så det vil verta fleire elevar. Eg forstår ikkje at foreldra kunne vita dette, og ikkje dei folkevalde i kommunen. Det skaper mistru til oss som politikarar, og til administrasjonen i Voss kommune, når ein ikkje har meir oversikt enn i denne saka, sa ho.

Valde å utvida

Ordførar Hans-Erik Ringkjøb (Ap) tok til orde for å forsvara administrasjonen i saka.

- Me politikarar vart åtvara i denne saka, og har eit ansvar. Me vart åtvara mot å byggja byggjefeltet på Kyte og gjekk for det likevel, sa han.

Knut Ståle Kvissel (Frp) stilte seg bak uttalen til både Lussand Selheim og Ringkjøb.

- Eg stiller meg bak Hilde, og eg stiller meg også bak ordføraren. Me har jo valt å utvida på Kyte. Me har også valt å byggja på Rene. No vart det slik det vart, sjølv om det er kjedeleg at Palmafossen vart for liten, sa han.

Politikarane «synda»

Lars Mossefinn (Ap) meinte at ordførar og varaordførar må ta sin del av ansvaret for «synda» som har vorte gjort, og sa både humoristisk og alvorstungt:

- I mellomalderen reiste dei kristne rundt i grupper på landsbygda og piska seg sjølve, for slik skulle dei visa at dei sona for menneska sine synder. Eg føreslår at ordføraren og varaordføraren gjer felles sak med flagellantane, og viser at dei tek på seg kommunestyret sine synder. Gjort er gjort. Men me vil møta oss sjølve i døra når andre planar skal opp, til dømes når det gjeld Bømoen.

Delikat problem

Sveinung Riber (H) meinte prosessen har vore rotete og at ting har skjedd i feil rekkjefylgje. Det var Bjørg Djukastein (Ap) samd i.

- Det er ikkje vanskeleg å vera einig med Riber. Me går imot våre eigne planar, sjølv om me ynskjer busetjing, sa ho.

Ringkjøb er redd for at ein kan hamna i liknande situasjonar i framtida.

- Dette er ei attraktiv bygd med stor folkevekst den siste tida. Me har heller ikkje råd til å byggja skular som ikkje vert brukte, sa han, og la til at det heile er eit delikat problem.

- Det høyrest ut på nokon at dette er lett å løysa, men det er det ikkje. Punkt nummer éin må vera å halda seg til planane og ikkje vedta noko som verkar bra, men som går ut over opphavlege planar, sa han.

Byggja på?

- Heilt rett at ein må ha ein plan og fylgja den. Elles har me eigentleg ingen plan! sa Riber.

Nils T. Bjørke (Sp) trur mange kommunar misunner Voss.

- Det er jo eigentleg eit luksusproblem at det flytter meir folk til bygda, når ein ser på andre kommunar som ikkje får brukt skulane sine, sa han.

Jorunn Ytrefjord (V) tok opp moglegheita for å teikna på skulebygg dersom dei vert for små, noko som ho spelte inn til levekårutvalet då skulebruksplanen vart vedteken.

- Det bør me kanskje tenkja på neste gang, sa ho.

- Så vidt eg veit er det lagt opp til at ein kan byggja på Palmafossen, avslutta rådmann Einar Hauge.