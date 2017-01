Fryktar at flaum kan stogga gravferder

Kyrkja på Voss fryktar at framtidige flaumar kan stogga gravferder, med mindre kommunen set i gang flaumvernstiltak.

Voss kyrkjelege fellesråd har gjeve høyringssvar i saka om flaumregulering av Vossavassdraget, og oppmodar Voss kommune til å finna løysingar for flaumreguleringa som sikrar at Vangsvatnet ikkje når eit høgare nivå enn kote 50 ved flaum. Det skriv kyrkjeverje Svein Tøsse i eit innspel til kommunen.

Vil få skadar utan tiltak

Kjellaren i Vangskyrkja skal ha hatt 30 cm vatn over golvet i tavlerommet, og straumen til kyrkja måtte brytast under flaumen i 2014. Til saman vart forsikringsskadane på relè og utstyr taksert til 46.740 kroner.

- Kotehøgda for kjellargolvet er om lag 49,95, og innstrøyminga av vatn skuldast utan tvil det høge nivået på flaumen, skriv kyrkjeverja.

I høyringsinnspelet ber kyrkja om at kartet over flaumutsette bygg vert korrigert.

- Då Vangskyrkja vil få monalege skadar i tavlerommet og i rommet under altaret ved slikt flaumnivå, skriv Tøsse, som legg til at kyrkja trekkjer konklusjonen at grunnvassnivået ved Vangskyrkja stig raskt, og truleg i takt med vasstanden i Vangsvatnet.

Problem med gravferder

Dei har også gjort seg erfaringar for Voss gravplass som dei meiner må takast med i vurderinga av dei ulike tiltaka. Gravplassen har eit område der bakken ligg på kote 51.

- Med den raske inntrenginga av grunnvatn som skjer ved flaum, vil me i periodar der nivået i Vangsvatnet passerer kote 49,5 kunna få problem med å gjennomføra gravferder utan spesielle tiltak, skriv kyrkjeverja i høyringsinnspelet.