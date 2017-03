Full rulle med kortreist betong

Med historisk høg byggjeaktivitet på Voss er det òg historisk høg aktivitet hjå verksemder som leverer råvarer til nybygga, som Nobi på Palmafossen.

- Full rulle frå morgon til kveld, forsikrar Ole Jakob Gustad.

- Me har ni eigne betongbilar som stort sett er i aktivitet heile tida. I tillegg har me to pumpebilar og ein bandbil, opplyser Gustad, som er HMS- og kvalitetsleiar ved verksemda.

Nær 50.000 kbm

Gjennom 2016 produserte Nobi Voss utrulege 49.000 kubikkmeter betong, kan Gustad fortelja. Og når kvar betongbil «berre» rommar ca 7,5 kubikk, viser eit par trykk på kalkulatoren at årsproduksjonen tilsvarer meir enn 6500 fullasta betongbilar!

- Og etterspurnaden aukar heile tida. Før om åra var det hektisk om sommaren og stille om vinteren. No går det på høgtrykk året rundt, seier Gustad.

Nobi Voss har elles to separate ferdigbetongstasjonar. Den eine leverer til dei nemnde betongbilane, den andre til betongelement og den nye storseljaren «holdekke».

- Me har små leveransar og store leveransar. Somme skal berre byggja ein garasje eller ein grunnmur for ei hytte. I andre enden av skalaen er prosjekt som Vossabadet og utbygginga på Voss stasjon og ikkje minst dei store tunellprosjekta.

Via band og pumpe

Sidan oppdraga er så mange og ulike, treng Nobi også eit variert tilbod av betongbilar.

- For alle er ikkje hjelpne med ein bil som berre droppar betongen direkte der han skal vera. Difor har me òg ein bandbil, som kan senda betongen av garde 16 meter langs eit band fram til bruksstaden. Og endå lengre av garde kan betongen sendast med pumpebilane våre. Den eine har 28 meter lang slange, den andre 41 meter. Me har såleis utstyr for dei fleste føremål, seier Gustad til Hordaland.

- Og sidan me har eige sandtak, på Bjørke, skaper den store byggjeaktiviteten også ekstra arbeidsplassar der, får Hordaland vita.

Kortreist betong

- Men med nesten 50.000 kubikkmeter produsert betong for året, er vel heller ikkje kjelda på Bjørke utømeleg?

- Førebels har me rikeleg å ta av, men me innser no at ressursane vil ta slutt ein dag. Så dette er no eit tema hjå oss, seier Gustad, som likevel understrekar at problemet ligg mange år fram i tid.

- Om me tenkjer miljø og C02-utslepp er det elles heilt maksimalt at det nettopp er Voss og nærområda her som har byggjeboom. For meir kortreist betong enn den me lagar er vanskeleg å tenkja seg. Sanden vert frakta nokre få kilometer frå Bjørke, laga til betong, og deretter gjerne berre frakta nokre få kilometer vidare til staden han skal brukast - som i stor grad er Vangen eller nærområda. Dermed er det nok få som slår Nobi på kortreiste produkt, seier Ole Jakob Gustad.