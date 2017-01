Vangstunnelen vart stengd onsdag ettermiddag, men er no opna att.

Like før klokka 15 onsdag melde Statens vegvesen på Twitter at Vangstunnelen var stengd på grunn av gjenstandar i taket.

No melder vegvesenet at tunellen er open att, etter kring 20 minutt stenging. Det viste seg at det var ein gjenstand i vegbanen som gjorde at tunellen måtte stengjast.