Gjev utmerking til Voss Byggsenter

Sterkt auka lønsemd. Ekstrem lojalitet til eiga kjede. Høg kompetanse. Gode på profilering og dyktige ambassadørar. Voss Byggsenter er Årets medlem i Blink Hus.

Sist veke møttest representantar frå dei rundt 35 verksemdene som er medlemer i Blink Hus-kjeda på Nordek Fagmesse på Hamar. Fredag kveld gjekk korkane bokstavleg talt i taket då vinnarane i dei ulike klassane vart kåra. Og Blink Hus Voss gjekk heilt til topps.

Kraftig vekst

Kåringa speglar at Voss Byggsenter hadde eit særdeles godt 2016.

- Me auka omsetnaden frå 30 til 37 millionar, og då er ikkje medrekna at Voss Kjøkkensenter AS åleine selde kjøkken for 18 millionar, seier byggsenteret sin daglege leiar, Øystein Måkestad.

Firmaet er no delt opp i tre delar: Voss Byggsenter Eigedom AS, Voss Kjøkkensenter AS og Voss Byggsenter AS.

- Kjøkkensenteret er ein rein Sigdal-forhandlar, med Marit Nedkvitne Tveite som dagleg leiar, seier Måkestad.

Karibyen

Sjølve lokomotivet i den store omsetnadsveksten er bygginga av Karibyen på Tvildemoen. Alle dei 40 husværa vart selde på kort tid, og til no har Voss Byggsenter levert 16 ferdige bygg. Fleire står for tur.

- I omsetninga på 37 millionar ligg det nesten berre privathus og husvære, og ei anna viktig årsak til det gode resultatet er at me kjøper ferdige element. Det sparer inn 1000 arbeidstimar pr bygg, noko både me og kundane nyt godt av.

Elementa kjøper Voss Byggsenter frå Lindal Treindustri i Vegårdshei, og det er viktig for Måkestad å understreka at både leverandøren og trevyrket er norsk.

Lojale

Eitt av kriteria for å verta kåra til Årets medlem, er «lojalitet».

- I lojalitet ligg at me gjer våre innkjøp gjennom kjeda sitt eige innkjøpsorgan. Me hadde ein lojalitet på 99,1 prosent i fjor. Eg veit ikkje kvar dei siste 0,9 prosenta kom frå, om det var kaffibønnene eller kva, ler Øystein.

Dei andre kriteria er marknadsprofil, kompetanse, profilering, ambassadør for kjeda og lønsemd. Voss Byggsenter skåra høgt over heile lina. I grunngjevinga for kåringa står mellom anna: «Vinneren er en svært aktiv ambassadør for kjeden og har gjennom 2016 drevet nybrottsarbeid innen industrialisering», og «Markedsmessig har bedriften sterkt fotfeste og fronter kjedens markedsprofil svært godt og har god balanse opp mot lokal forankring. Det kan ikke gjøres stort bedre».

Voss Byggsenter har vore medlem av Blink Hus i 27 år.