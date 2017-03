Glade Barn på Amfi legg ned

Akkurat som for Bare Barn på Vangen, er det også over og ut for Glade Barn på Amfi.

- Det har lege i korta lenge, men i januar tok eg endeleg avgjerd, seier Bodil Brattebø (44) som driv butikken.

- Opphøyrssalet er alt i full gang. Så no sel eg ut varene så lenge lageret held!

Auka konkurranse

- Og akkurat no går jo handelen strykande, legg Bodil Brattebø til.

- Eg håpa i det lengste å halda butikken flytande. I januar innsåg eg likevel at det ikkje lenger var håp. Og no, etter at avgjerda vart teken, er eg òg litt letta. For det er tøft å driva på knappe marginar.

- Kvifor går det ikkje, sjølv på eit stort handlesenter som Amfi?

- Auka netthandel er nok den største enkeltfaktoren, men i tillegg er det skjerpa konkurranse frå andre butikkar her på Amfi som sel tilsvarande varer.

Veteran på Amfi

Med Bodil Brattebø vil også ein av dei verkelege veteranane forsvinna frå Amfi.

- Sjølv om eg berre har drive Glade Barn i seks år, har eg vore på Amfi like sidan 2003. Eg kom hit hausten etter at senteret opna, men då dreiv eg kafeen her på Amfi.

Brattebø har også hatt det tøft reint personleg dei siste åra.

- Eg miste mannen min for tre år sidan. I året etterpå var eg i praksis ute av drift, og gjekk berre til jobben for å ha ein stad å vera. Då eg kom til krefter att, prøvde eg å jobba butikken opp att, men opplevde då at det stadig kom nye konkurrentar også her på senteret. Og sjølv om eg utvida varespekteret med både interiør og damekle, og gjennom det klarte å halda omsetninga relativt stabil, så kjenner eg at det blir for krevjande å skapa lønsemd i drifta.

Jobb og hobby

- Trist, men slik er det berre. Ikkje minst fordi eg i utgangspunktet har hatt min perfekte jobb her, då dette òg har vore hobbyen min langt på veg. Med jobb og hobby i eitt, har det heller ikkje gjort noko om det vart lange dagar.

- Kva tenkjer du å gjera heretter?

- Eg har ingen konkrete planar, så dermed er eg i prinsippet på jobbjakt. To unge skulejenter mister samstundes deltidsjobben sin, så dette er ein verkeleg trist slutt på soga om Glade Barn, seier Bodil Brattebø.

Soga starta elles med butikken Sigbjørn Styve starta i Skulestadmo i 1990, og som han flytta på Vangen (Oppheimsgården) i 1992. Styve opplyser til Hordaland at han flytta butikken vidare til Amfi i 2006, før han i 2010 selde til Bodil Brattebø. - Og eg vedgår at eg får ein klump i magen, no som eg ser at butikken stengjer, seier Styve.