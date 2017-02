Glade for gode integreringsresultat

Då analysen av introduksjonsprogrammet på Voss var oppe til orientering i kommunestyret torsdag kveld, var det mange lovord å hausta mellom politikarane til dei som jobbar med programmet i kommunen. - Det er interessant å lesa om arbeidet, og særs nyttig for oss politikarar å sjå korleis det vert arbeida. Dette er ei analyse som syner at ein jobbar godt og målretta med programmet, men at det også er utfordringar, var mellom det utvalsmedlem Marit Wæhle (Ap) sa til KST. Arnfinn Gjeråker (SV) var også positiv. - Det er ikkje tvil om at det vert gjort mykje godt arbeid. Voss kjem godt ut samanlikna med andre kommunar, sa Gjeråker. Arne Mossefinn (KrF) stilte seg bak uttalen frå Wæhle. - Dette er veldig gledeleg lesing. Noko eg vil trekkja fram som like gledeleg, er det gode språket i analysen. Takk for det, sa Mossefinn.