Gler seg til diskoen

Skikompisane og tremenningane Lars Andreas og Olav er på vinterferie i Myrkdalen. Dei greier knapt venta på det store showet med Absence seinare i kveld - og til diskoen etterpå.

Det er laurdag. Bergen har byrja på vinterferien, og det merkast i Myrkdalen. Bil etter bil køyrer mil etter mil for å koma til snøeventyret. Parkeringsplassane fyllest opp, på lik linje som hotellet, hyttene og heiskøane, og enno er det plass til mange fleire. I løypene lavar snøen ned.

Dorull-ninja

Lars Andreas Stenevik Gjøen og Olav Groth-Bugge er både slektningar og skikompisar. Dei har alt vore ute og testa parken, med ulike hopp, og no tek dei seg ei økt inne på hotellet, der klipp-og-lim-verkstaden er ein del av Barnefestivalen som går av stabelen i Myrkdalen denne helga. Det skjer mykje for dei minste i dalen denne helga, og mellom andre dukkar Mikkel og Mikkeline opp, maskotane frå Mikkelparken i Kinsarvik, som samarbeider med Myrkdalen om festivalen.

Instruktør Adelen Sverdrup Aarsand syner dei to gutane korleis dei kan trylla ein dorull om til ein ninja, og Olav spring opp til foreldra for å visa fram resultatet; ein ninja av det heller snille slaget.

- Endeleg kom snøen

Foreldra til Olav, Linda Groth og Christian Bugge, er erfarne skifolk. Dei eig ein leilegheit her, og kjenner godt til Myrkdalen etter fleire sesongar. Dei gler seg over at det snøar tett ute.

- No kom endeleg meir snø. Det vert ein del park-køyring for dei minste, men det vert nok litt frikøyring også, fortel Linda.

Men nett denne laurdagen er det noko anna enn snø som gjer at det kriblar litt ekstra for gutane. Barnefestivalen har både skirenn for born, karneval og mykje anna på programmet, men høgdepunktet skjer seinare på kvelden. Då vert det disko og danseshow med den prisvinnande dansegruppa «Absence» i garagen til trakkemaskinene.

- Det er stort. Gutane greier knapt venta, og det er disko etterpå, fortel foreldra til Olav.