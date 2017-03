Godkjende planane for avfallsmottak på Bjørkemoen

Torsdag var detaljreguleringsplanen for avfallsmottaket på Bjørkemoen oppe til andre gongs handsaming i Utval for formannskap/plan og økonomi. Det har kome inn fleire merknadar etter at planen var ute til offentleg ettersyn som har vorte vurdert under planarbeidet. Planen som no ligg føre legg til rette for auka plasskrav knytt til drift og etterdrift i området. Planen tek også omsyn til næringsinteressene i området, og ifylgje administrasjonen i kommunen har ein sikra funksjonelle føremålsgrenser for alle partar med interesser i området. Planen sikrar også IHM tilstrekkeleg areal til framtidig utviding. FPL gjorde samrøystes vedtak om å godkjenna detaljreguleringsplanen, som no skal vidare til endeleg handsaming i kommunestyret.