Torsdag gjorde kommunestyret på Voss eit samrøystes vedtak om å godkjenna verstkommuneavtalen mellom Voss og Vaksdal kommune når det gjeld ansvar for øyeblikkeleg hjelp-tilbod med døgnopphald (ØH). Voss kommune har ansvar for interkommunal ØH, og tilbodet om døgnopphald vart starta i januar 2016. Vaksdal kommune vert no altså ein del av dette samarbeidet saman med fleire andre kommunar.