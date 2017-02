Godkjente finansieringsavtalen for gondolen

Torsdag førre veke vedtok kommunestyret på Voss å godkjenna finansieringsavtalen for Voss Gondol. I ni månader har det vore jobba med å finna ein avtaletekst som både Voss kommune, finansieringskjelder, Voss Gondol og Nærings- og fiskeridepartementet ved konkurransepolitisk avdeling - seksjon for offentleg støtte, kan akseptera. Avtalen regulerer utbetaling av 20 millionar kroner i lån og tilskot, tilbakebetaling av 15 millionar kroner i lån og andre forretningsmessige tilhøve knytt til etableringa av den nye gondolbanen på Voss. Finansieringsavtalen vart vedteken mot ei røyst frå Daniel Mossefinn (Raudt). Elles vart det også røysta om eit tilleggsforslag frå Venstre, som gjekk på at dei ynskte på plass eit tilleggspunkt om at privatrettslege avtalar skal vera avklara før avtalen trer i kraft. Dette tilleggspunktet fekk sju røyster, men fall då resten av KST røysta imot.