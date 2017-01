Graver vart treft av anleggsgjerde

Ingen varsla dei pårørande då uhellet var ute 2. joledag.

Margrete Ynnesdal hadde vore på reise sidan før jolaftan, då ho kom tilbake til Voss 5. januar. Eit ubehageleg syn venta ho på sonen si grav.

- Ein sommarfugl av stein, som var limt fast til gravsteinen, var knust og låg i fillebitar. Også eit hjarte av stein var knust, samt at ein fastmontert vase på gravsteinen var slått skeiv, fortel ho.

Instinktivt gjekk tankane hennar mot hærverk, og ho melde hendinga til politiet.

- Å måtte oppleva noko slikt midt oppe i sorga er heilt forferdeleg. Det fall nokre modige tårar då eg såg korleis det såg ut, seier ho.

Overlèt resten til politiet

Det som vart knust har Ynnesdal levert til politiet, som ho seier no skal undersøkja om fleire skadar kan ha skjedd.

- Det kan hende at gravsteinen er slått skeiv også, noko det var vanskeleg for meg å sjå under snøen, seier ho.

I sjokket etter å ha sett tilstanden til sonen sin grav, såg ho ikkje til nabogravene og om det var skadar der.

- Eg berre håper at andre sjekkar til gravene sine no, og kryssar fingrane for at ingen av dei er skadde.

Gjerde blåste ned

Kyrkja på Voss opplyser at det er eit anleggsgjerde som har råka gravplassen.

- Anleggsgjerdet langs byggjeplassen til Vossabadet blåste ned under ekstremvêret 2. joledag. Den råka grava ligg innanfor nedslagsfeltet til gjerdet, fortel Svein Tøsse, kyrkjeverje for Kyrkja på Voss.

- Ein av kyrkjegardsarbeidarane våre oppdaga dette 3. joledag, og tok kontakt med ein lokal entreprenør som hjelpte til med å setja det opp att.

Når Hordaland fortel Ynnesdal om gjerdet, er det fyrste gong ho høyrer om det. Kyrkjeverje Tøsse forklarer kvifor pårørande ikkje vart varsla.

- Tilbakemeldinga eg fekk frå kyrkjegardsarbeidarane var at det ikkje hadde skjedd noko skadar. Hadde me sett skadar, så hadde me meldt frå til folk så fort som mogleg, seier Tøsse.

Omdiskutert byggjeplass

Ynnesdal er nøgd med oppklaringa om kva som har hendt, men likar ikkje det som har skjedd.

- No kan kommunen reisa ned og sjå korleis det gjekk med ein byggjeplass så nærme gravene, tordnar ho.

- Dei sa det ikkje skulle vera problem knytt til byggjeplassen. At dei ikkje ein gong tok atterhald ved storm, og sikrar gjerdet, er ikkje til å tru, seier ho.

Oppdragsgjevar Voss Kommune, representert av kommunalsjef Torbjørg Austrud, kjenner seg ikkje att i dette,

- Me har alltid erkjent at det er ei utfordring å byggja så nærme ein kyrkjegard, med tanke på støy og uro, seier Austrud.

- Det me har sagt er at me ikkje ser det som noko stort problem for drifta av kyrkjegarden at sjølve bygget ligg der i framtida, seier ho.

Kommunalsjefen seier det er beklageleg at pårørande ikkje vart varsla om hendinga. Då Hordaland snakka med ho tysdag, hadde ho nett fått beskjed om hendinga.

- Eg fekk ein kopi av ei melding om hendinga frå kyrkjeverja til entreprenøren i dag. Då rekna me med at dei, i samarbeidet sitt, tok tak i det som hadde skjedd, seier Austrud.

Ho understreker at dei ikkje prøvar å unndra seg noko av ansvaret.

- Men det er ikkje så mykje me får gjort når me ikkje får vita om det tidlegare, seier ho.

Austrud seier eventuelle skadar vil verte erstatta.

- Om det har kome noko skadar på gravsteinane, så må byggeprosjektet erstatta skadane og retta opp i det som har skjedd, seier ho, og legg til at dei skal sørgja for at gjerdet vert sikra skikkeleg.