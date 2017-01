Grøderikt miljø i Sosialbygget

I fellesskap skal det dyrkast nye idear, nye arbeidsplassar og inntekter. Destinasjon Voss og Næringshagen på Voss er i ferd med å samla eit grøderikt mangfald under same tak.

- Frå å vera fem personar her for snart eitt år sidan, er me komne så langt at det no er trongt rundt lunsjbordet, seier dagleg leiar i Destinasjon Voss Mona H. Hellesnes nøgd.

I dei tidlegare postlokala i Sosialbygget er det no folk i dei fleste kontora som er bygde, og fleire er ventande. Her held Næringshagen på Voss hus med fire tilsette, Myrkdalen Fjellandsby AS har kome flyttande med 5-6 personar, David Inge Tveito i Captiva Asset Management leiger kontor, og no på nyåret har Jon Gjerde kome på plass med Kitemill. Næringshagen har tilrettelagt eit gründerkontor, der både Innovasjon Norge med Sveinung Dukstad er å finna denne dagen, saman med Øystein Ormåsen med sitt firma Villsnø. Aurland Ressursutvikling har også ein plass her. Frå april vil Voss Resort òg verta ein del av miljøet, med kontor her.

- Det er av og til me må leika stolleiken i lunsjen, kommenterer Mona H. Hellesnes blidt.

Frode Rokne som er leiar for Næringshagen understrekar at det å vera samla på denne måten innbyr til samarbeid, og til utnytting av kompetanse.

SAMARBEID PÅ TVERS: Samlokalisering gjer det lettare å samarbeida og utveksla idear. Frå venstre Mona H. Hellesnes i Destinasjon Voss, Frode Rokne i Næringshagen på Voss, Harald Haaland frå Myrkdalen Fjellandsby og Jan Fredrik Fleischer Tønjum i Næringshagen på Voss.

- Me får ein kvardagsdynamikk av å vera tettare på kvarandre.

Inspirerande

Harald Haaland i Myrkdalen Fjellandsby synest det verkar skjerpande å vera del av eit miljø med likesinna. Før hadde dei kontor for seg sjølve, på Vangen.

- Det vert lufta idear over lunsjbordet, me ser nye mogelegheiter, og me er meir effektive enn før. Tidlegare måtte me ta på sko for å få ein prat med Destinasjon Voss, til dømes.

Mona H. Hellesnes merkar godt skilnaden frå før dei nye leigetakarane flytta inn.

- Det har vorte eit heilt nytt arbeidsmiljø, ein annan energi, med daglege diskusjonar og kontakt både med aktørar som Myrkdalen og med gründer- miljø. Det er veldig bra!

Næringshagen spelar ei sentral rolle i miljøet som er i ferd med å utvikla seg i bygget.

Eit nav i miljøet

- Me har fått ekstramidlar frå Siva (Selskapet for industrivekst SF) til å byggja ein innovasjons-hub, der me set saman miljø med deltakarar frå etablert næringsliv, med gründerar, næringshage og destinasjonsselskap, og frå andre samarbeidspartnarar og verkemiddelapparat, seier dagleg leiar Frode Rokne.

- Målet er at deltakarane skal stimulera kvarandre til utvikling og vekst. Her er leigetakarane valde for å kunna utfylla kvarandre, og for i neste omgang å kunna gjennomføra tiltak i fellesskap.

Ifylgje Rokne er det eit krav om samlokalisering knytt til etablering av ein næringshage. Med andre ord ligg det ein medviten strategi bak det som no er i ferd med å skje i desse lokala.

- Me vil gjerne få fortalt at det ligg ein plan bak dette som skjer her no, for å skapa eit miljø og kraft til utvikling framover, supplerer Mona H. Hellesnes.

- Det gjeld innan reiseliv, men også andre næringar kan nyta godt av det, meiner ho.

Sjølv om miljøet er relativt ferskt, trur Jan Fredrik Fleischer Tønjum, prosjektleiar i Næringshagen, at det vil gjera det mogeleg for deltakarane å arbeida smartare saman. Ifylgje Harald Haaland har innspel frå gründerar ført til at dei har endra på sine strategiar, frå å tenkja at dei skal gjera «alt» sjølve, til å sjå seg om etter andre som kan utføra det same. At gründerar og etablert næringsliv kan utveksla idear og stimulera kvarandre, er slik Frode Rokne gjerne vil ha det. Næringshagen skal fungera som ein slags koplingsboks, meiner han.

Minister på besøk

Næringsminister Monica Mæland er ein av dei som får sjansen til å sjå korleis det spirer og gror i næringsmiljøet i Sosialbygget. Fredag kjem ho på besøk, mellom anna for å verta informert om reiseliv, trendar og potensiale i denne regionen. Mona H. Hellesnes i Destinasjon Voss synest det er stas å få statsråden som gjest, og å få fokus på reiselivsnæringa. Harald Haaland i Myrkdalen Fjellandsby ser også lenger fram, og gler seg til sommaren. Då sydar turistinformasjonen av liv, og der ligg det potensiale for ei meir direkte kopling mellom produkt og marknad, tenkjer han.

- Målet for alle er å få fleire gjester og å tena meir pengar, stadfester Mona H. Hellesnes.