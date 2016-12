Grendene kan få ta over nedlagde skular

Dei tomme skulebygga i kommunen skal handsamast kvar for seg ved eventuell overdraging til ny eigar. Det bestemte vossepolitikarane førre veke.

Førre veke handsama Utval for formannskap/plan og økonomi (FPL) saka om prinsipp for sal/avhending av kommunal eige­dom. Saka omhandlar fleire ulike løysingar i høve avhending av skulebygg som det ikkje vert bruk for etter gjennomføring av skulebruksplanen, og vidare ynskjer frå dei ulike grendene om framleis bruk av bygga i sine nærmiljø.

AVHENDING: Kven skal få bruka skulebygga som det ikkje vert bruk for etter gjennomføring av skulebruksplanen? Det er eit av spørsmåla som gjeld i høve Raundalen barnehage, Bolstad skule og barnehage, Myrkdalen skule og Oppheim skule. ARKIVFOTO: Daniel Melve Kvarme/Sjur Herre

Enkeltvis behandling

Saka gjeld bygga på Bolstadøyri, i Myrkdalen og Raundalen, i tillegg til skulen på Oppheim som vert tom når elevane flyttar til Sundve skule frå nyttår.

- Eg vil ha ei innstilling der me seier at kvar skule, kvar eigedom, må behandlast enkeltvis. Alle bygdene har ulikt behov, sa utvalsmedlem Anita Jordalen (Sp).

Ho meinte at det, utanom frå Oppheim, hadde kome lite informasjon frå grendene om kva dei eigentleg ynskjer.

NEDLAGD: Bolstad skule.

Brei støtte

Jordalen undra også på kva som skjer med dei frå Oppheim etter nyttår, som tidlegare har nytta skulen der til aktivitetar etter skuletid. Å nytta Sundve skule er til dømes ikkje eit alternativ, ettersom kapasiteten der er heilt sprengt.

Jordalen fekk brei støtte for forslaget om at kvar skule burde behandlast individuelt, frå mellom andre Marit Væhle (Ap), Lillian Rogne (MDG), Bjørg Djukastein (Ap) og varamedlem Synnøve Bjørgum (Sp).

NEDLAGD: Myrkdalen skule.

Tilbakekjøpsrett naturleg

Djukastein meinte at det er heilt naturleg at kommunen bør sikra seg tilbakekjøpsrett på bygningane­, som fyrst vart nemnt av varamedlem i utvalet, Fredrik Skaarer Fjose (H).

- Her er det snakk om å vareta­ funksjonar, men det er eit stort ansvar å ta på seg kostnadene med desse bygga. Det er ikkje gitt at det vil gå smertefritt. Og dersom me gjev det bort, kva verdiar gjev me bort? Kommunen må sikra seg tilbakekjøpsrett på vilkår dersom det ikkje skulle gå, då kan ein i neste runde bruka tomtene til ut­bygging eller noko anna. Kommunen må ikkje gje frå seg retten­ til å utvikla tomtene vidare, meinte han.

Del av kommunen

Rogne frå MDG var einig i noko av det Skaarer Fjose tok opp.

- Eg er glad for at Høgre signaliserer­ at me ikkje berre skal selja på den opne marknaden. Bygdene har vorte fråtekne skuletilbod, barnehagetilbod og så vidare. MDG er opptekne av at dei skal kjenna seg som ein del av kommunen, det må me sikra, sa ho.

Rådmann Einar Hauge melde at det burde vera uproblematisk å handsama kvart bygg i eigne saker.

Samrøystes med tillegg

I administrasjonen si innstilling heitte det at «eigedomane vert overdrege vederlagsfritt til lag/organisasjon mot at dei dekkjer alle kostnader knytt til overdraginga inkludert takst. Skøyte skal innehalda vilkår knytt til bruk og vidaresal. Dersom det ikkje er interesse for å overta eige­domen, skal denne kunne omregulerast og lysast ut for sal på den opne marknaden». Innstillinga vart samrøystes vedteken med eit tillegg om at kvart enkelt skulebygg altså skal handsamast individuelt.

Vil vita meir

- Så langt er me nøgde, men me skulle gjerne hatt meir svar om vegen vidare, sa Alvhild Bidne og Magne Sørestrand frå Oppheimsnemnda.

Også Margunn Blikberg Nordgård var tilskodar då FPL handsama saka. Dei tre meiner saka har tatt særs lang tid, og at det er problematisk for Oppheimsgrenda dersom bygget vert ståande tomt.

- Tilbod for ungane på Skulestad er ikkje godt nok når gymsalen på Oppheim står ubrukt. Me spør oss sjølve om kva me skal seia til borna, om me i det heile teke får starta opp etter nyttår. Men dette var det lengste me kunne komma i dag, sa Bidne.